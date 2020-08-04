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До сентября нужно уплатить налог на транспорт, жилую недвижимость и землю

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- Оксана Гут
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Кыргызстанцы до сентября должны уплатить налог на транспорт, жилую недвижимость и землю.

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает, что до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября – налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности) и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

Граждане могут без посещения налогового органа выбрать удобный для себя способ уплаты налога. Налоги можно оплатить в кассах любого банковского учреждения, почтовом отделении, а также через платежные и POS-терминалы, мобильный и интернет банкинг, платежные карты или другие периферийные устройства.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 1240 или на сайте www.sti.gov.kg.


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URL: https://www.vb.kg/390665
Теги:
ГНС, налоги, недвижимость, Кыргызстан, автомобили
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