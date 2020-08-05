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С начала пандемии из России вернулись 22 440 кыргызстанцев

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- Оксана Гут
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С начала пандемии в Кыргызстан вернулись 22 440 граждан из России. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

В соответствии с поручением президента КР С.Ш. Жээнбекова о возвращении граждан Кыргызстана на родину, в период с 1 по 31 июля 2020 года из России было организовано 35 авиарейсов и вывоз на 32 автобусах 7 986 граждан. В том числе из 6 регионов РФ (Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Оренбург, Самара, Санкт-Петербург).

Таким образом, в целом, с момента приостановления авиасообщений, с 20 марта по 3 августа 2020 г. из России в Кыргызстан возвратилось 22 440 граждан. Было осуществлено в Кыргызстан 93 авиарейса и организован выезд граждан на 52 автобусах транзитом через территорию Казахстана.

Посольство напоминает, что в связи с ухудшением коронавирусной ситуации в Кыргызстане, регулярное международное авиасообщение России не открыто и российско-казахстанская граница также закрыта.

"Призываем граждан КР проявить терпение и не выезжать на российско-казахстанскую границу. На сегодняшний день, на сайте посольства и представительства Государственной службы миграции при ПКР в РФ, а также в социальных сетях (Instagram – predstavitelstvo_migrasii_kr; Facebook – представительство Госслужбы миграции), размещена информация об имеющихся более 3 500 тысяч вакансиях", - отмечают в ведомстве.

Учитывая тяжелую эпидемиологическую ситуацию в Кыргызстане, посольство призывает граждан, не имеющих экстренных причин для возвращения на родину, по возможности воздержаться от выезда в Кыргызстан до стабилизации обстановки.

По вопросам содействия по поиску работы необходимо обращаться в представительство ГСМ при ПКР в РФ по адресу: г. Москва, ул. Малая Полянка 12A. Тел.: +7 (977) 597 37 03; +7 (901) 706 13 56 (WhatsApp); + 7 (901) 761 11 96; +7 (980) 078 03 32; + 495 780 74 12, + 495 780 74 10, + 495 780 74 12. Электронная почта: predmigration@mail.ru.


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URL: https://www.vb.kg/390680
Теги:
безработица, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, карантин, МИД
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