Не ставь, где попало! Мэрия продолжает демонтировать незаконные постройки

Столичные власти продолжают работу по наведению порядка в столице - самовольные постройки и объекты облегченного типа демонтируются без промедления. Также принимаются меры к нарушителям санитарных норм и правил благоустройства территорий.

Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии совместно с работниками муниципального предприятия "Тазалык" на днях прошлись по незаконным объектам из числа торговых павильонов. Сначала проверили южные микрорайоны, где первым под снос попал самовольно установленный магазинчик в 3–м микрорайоне возле дома № 24. Его участь разделил и киоск на улице Юнусалиева, 177/2. Неподалеку от него, на пересечении бывшей Карла Маркса и Сухэ Батора, без разрешительных документов функционировали еще два торговых объекта, которые также не обошли вниманием проверяющие. А завершающим этапом рейда стал коммерческий павильон уже в западной части города, на улице Матыева около дома №72.

Но это цветочки по сравнению с тем, какую работу проделали чиновники при строительстве тротуаров и П–образной велосипедной дорожки вдоль проспектов Чуй и Айтматова/Манаса, а также улиц Абдрахманова/Байтика Баатыра и Ахунбаева. Вдоль указанных магистралей под демонтаж попало девяносто незаконных объектов, в числе которых ступеньки в обменные пункты, навесы, ограждения и пристройки.

Причем столичные власти подчеркивают, что работают не только по своему усмотрению, но и по жалобам горожан. Если установка или строительство того или иного объекта вызывает сомнения относительно ее законности, фото и видеофакты нарушений можно отправить на WhatsApp–канал управления землепользования и строительства мэрии по номеру 0 703–63–38–33.