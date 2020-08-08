"Долг энергокомпаний КР - 106 млрд. сомов. Это бездонная бочка"

Хотя и нельзя увидеть размер внешнего долга в раздутом госаппарате, достаточно посмотреть для чего брались эти миллиардные кредиты и какой уровень коррупции в этих отраслях. Об этом написал в соцсетях активист-экономист Нурсултан Акылбек.

По его словам, большую часть внешнего долга составляют вливания в энергосистему.

- На данный момент долг энергокомпаний составляет 106 миллиардов сомов. Это бездонная бочка, сколько ни вливай, все равно система лучше не стала - тот же дефицит электроэнергии, устаревшая инфраструктура, неэффективное управление с тупиковой тарифной политикой. Это просто золотая жила для воров. Думаете почему нет реформы? Потому, что коррупционерам в госкомпаниях она не нужна. Зачем лишать себя такой кормушки? Долг госкомпаний переведут в госдолг, все повесят на шею народа, - подчеркивает экономист.

Пока весь мир переходит к альтернативным источникам электроэнергии, мы ещё думаем откуда взять кредиты для строительства ГЭС советского периода.

- Стране нужна приватизация государственных распредкомпаний. Никогда госсобственность не будет эффективной. Будет дальнейший рост внешнего долга, а развития не будет,- заключил Нурсултан Акылбек.