Владельцев тойканы оштрафовали за проведение "куран окутуу"

Владельцы тойканы в Бишкеке "Нур-суфра" оштрафованы за проведение мероприятия с участием большого числа людей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) мэрии города Бишкек продолжает работу по борьбе с нарушителями санитарных требований. Ситуация в стране, городе тяжелая, но несмотря на это некоторые предприниматели до сих пор не придерживаются правил предосторожности, рискуя жизнями людей. Накануне с поличным поймана администрация тойканы "Нур-суфра" на проспекте Дэн Сяопина 216, там проводили массовое мероприятие - "куран окутуу". Санитарные нормы, конечно же, не соблюдались, людей было много", - говорится в сообщении мэрии.

В отношении владельцев кафе был составил протокол по статье 293 Кодекса о нарушениях, вынесено постановление о наложении штрафа 2 категории (3 тысячи сомов - для физических лиц и 130 тысяч сомов – для юридических).

За такие же нарушения были оштрафованы чайхана "Улуу-Тоо", кафе "Главпивтрест" и компьютерные и бильярдные клубы.

Всего за 10 дней составлено 20 протоколов на 80 тысяч сомов.

Мэрия Бишкека напоминает, что сейчас в связи с эпидемиологической ситуацией опасно проводить любые массовые праздники и семейные мероприятия с большим количеством людей.

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