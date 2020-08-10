Погода
$ 77.17 - 77.55
€ 90.35 - 91.67

Владельцев тойканы оштрафовали за проведение "куран окутуу"

137  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Владельцы тойканы в Бишкеке "Нур-суфра" оштрафованы за проведение мероприятия с участием большого числа людей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) мэрии города Бишкек продолжает работу по борьбе с нарушителями санитарных требований. Ситуация в стране, городе тяжелая, но несмотря на это некоторые предприниматели до сих пор не придерживаются правил предосторожности, рискуя жизнями людей. Накануне с поличным поймана администрация тойканы "Нур-суфра" на проспекте Дэн Сяопина 216, там проводили массовое мероприятие - "куран окутуу". Санитарные нормы, конечно же, не соблюдались, людей было много", - говорится в сообщении мэрии.

В отношении владельцев кафе был составил протокол по статье 293 Кодекса о нарушениях, вынесено постановление о наложении штрафа 2 категории (3 тысячи сомов - для физических лиц и 130 тысяч сомов – для юридических).

За такие же нарушения были оштрафованы чайхана "Улуу-Тоо", кафе "Главпивтрест" и компьютерные и бильярдные клубы.

Всего за 10 дней составлено 20 протоколов на 80 тысяч сомов.

Мэрия Бишкека напоминает, что сейчас в связи с эпидемиологической ситуацией опасно проводить любые массовые праздники и семейные мероприятия с большим количеством людей.

Контактные телефоны:

  1. Санитарно-экологический патруль мэрии (СЭИ): 0 705 564 756.
  2. Первомайский район: 0555 404 818;
  3. Свердловский район: 0551 551 745;
  4. Октябрьский район: 0 500 210 470;
  5. Ленинский район: 0500 085 580.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390876
Теги:
мэрия, штраф, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  