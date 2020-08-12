Внутри ЕАЭС устранят барьеры при перемещении товаров

В Евразийской экономической комиссии разработали "дорожную карту" по устранению спорных вопросов, возникающих при перемещении товаров через границы стран ЕАЭС. Этот документ рассмотрели члены Коллегии ЕЭК и уполномоченные представители государств-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России – на заседании специального комитета, созданного для устранения таких разногласий.

Данный комитет был образован по решению Совета ЕЭК, принятому 10 июля текущего года. Комитет возглавил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, в него вошли руководители и заместители руководителей уполномоченных органов государственной власти стран Союза, а также члены Коллегии ЕЭК – министры по таможенному сотрудничеству Олег Панкратов (Кыргызстан) , по техническому регулированию Виктор Назаренко (Беларусь), по торговле Андрей Слепнев (Россия), по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков (Казахстан), по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Гегам Варданян (Армения).

С их участием и прошло заседание комитета. Именно им была разработана данная "дорожная карта" и в настоящее время стороны обсуждают разные подходы к формированию плана мероприятий.

По словам Михаила Мясниковича, важнейшая роль комитета для устранения спорных ситуаций, связанных с перемещением товаров в ЕАЭС, – "в выработке решений, которые не удалось принять в прошлые годы".

Напомним, что ранее Коллегия ЕЭК признала барьером меры Казахстана на границе с Кыргызстаном.

По итогам заседания принято решение структурировать "дорожную карту" – распределить предложения по блокам Коллегии ЕЭК, для последующей проработки их представителями Комиссии совместно с экспертами сторон. Сведением воедино предложений, в том числе определением рисков, займется техническое бюро. Проработанные инициативы будут направлены сторонам для обсуждения.

Предполагается, что окончательный вариант "дорожной карты", которую затем представят на утверждение Совету ЕЭК, будет предусматривать меры, направленные на исключение или минимизацию контрольных мероприятий в отношении товаров Союза, перемещаемых между государствами-партнерами, в том числе на внутренних границах. Также речь идет о содействии повышению уровня взаимного доверия к результатам контрольных мероприятий на внешней границе Союза. Помимо этого, в план будут включены меры по обеспечению прозрачности, учета и контроля за оборотом товаров в ЕАЭС.