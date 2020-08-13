Мэрия Бишкека отобрала здание у детского центра "Оберег+" в пользу МТУ

Мэрия Бишкека все-таки отобрала здание Центра инклюзивного образования "Оберег+", где занимались 72 ребенка, в том числе дети с инвалидностью. О решении муниципалитета сообщила директор Центра Ольга Джабраилова.

"Здание у нас все-таки отобрали. И знаете кого туда селят? МТУ № 13, так как они, бедные, ютятся в контейнерах. Детей выкинули на улицу, а МТУ (несколько взрослых дяденек и тетенек) - в наше здание. Хвала первомайцам. Как же мы поперек горла-то у района?! Мы, которые 17 лет служили верой и правдой. Которые выигрывали (или были в числе призеров) всех городских и республиканских конкурсов и соревнований...", - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, скандал вокруг здания по ул. Васильева, 95 разгорелся в середине июля. Мэрия Бишкека потребовала "Оберег+" выселиться в течение нескольких дней, так как здание срочно понадобилось реабилитационному центру для женщин "Сезим". Однако, последним помещение не подошло.