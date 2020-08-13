Закончились бесплатные бланки. В Кыргызстане с 17 августа дорожает eID-карт

С 17 августа 2020 года стоимость идентификационной карты паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года будет увеличена, это связано с завершением реализации бесплатных бланков eID-карт. Об этом сообщает пресс-служба ГРС КР.

Кыргызская Республика - первая страна Центрально-Азиатского региона, которая ввела электронную идентификационную карту eID, полностью соответствующую требованиям ИКАО. Как известно, с 1 мая 2017 года Государственная регистрационная служба при правительстве КР начала принимать заявления на выдачу идентификационной карты eID-карт с установленным чипом, в котором содержатся все персональные данные владельца документа, такие как - фамилия, имя, отчество, персональный идентификационный номер, год рождения, адрес проживания, семейное положение, национальность, цифровое фото, отпечатки пальцев, электронная цифровая подпись для авторизации и подписания электронных документов.

В случае изменения таких параметров как семейное положение или адрес проживания данные владельца будут обновлены прямо в чипе, что избавляет его от необходимости получения новой карты. Следовательно, это позволяет сэкономить время и деньги. При этом появилась возможность разместить в освободившихся местах дополнительные элементы защиты с применением инновационных технологий, что позволяет защитить документ от подделки.

Проект внедрения биометрических паспортов реализуется ГРС в тесном сотрудничестве с Агентством по международному сотрудничеству Кореи - KOICA, которое в виде гранта предоставило 1,9 млн бланков на бесплатной основе. По условиям сотрудничества дальнейшее обеспечение граждан eID-картой будет осуществляться на платных бланках, общее количество которых будет выпускаться в количестве 1,1 млн штук. В этой связи гражданам будет необходимо произвести оплату за бланк документа в размере 206 сомов.

Таким образом, для получения eID-карт в обычном режиме впервые получающим гражданам необходимо произвести оплату за бланк паспорта 206 сомов, за персонификацию 241 сомов, включая банковскую услугу в размере 23 сомов, итого к оплате 470 сомов.

А гражданам, желающим получить паспорт в срочном порядке в первый раз, необходимо произвести оплату за бланк паспорта 206 сомов, за персонификацию 516 сомов, за срочный прием оформление и выдачу 518 сомов, банковская услуга в размере 20 сомов, итого к оплате 1260 сомов. В этом случае срок изготовления и выдачи паспорта составляет 8 рабочих дней.

Кроме этого есть возможность оформить документы на получения паспорта за 4 дня, за 2 дня и 3 часа.

Прейскурант стоимости документирования населения: бланки; персонификации и прием и выдача документов и госпошлины с банковскими услугами более подробно представлен ниже.