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Россия позаботится о пенсиях трудовых мигрантов из стран ЕАЭС

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- Евгений Денисенко
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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в нижней палате российского парламента.

Соответствующее межгосударственное соглашение было подписано главами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России 20 декабря 2019 года, на состоявшемся в Санкт-Петербурге заседании Высшего евразийского экономического совета. Документ, как подчеркивается, направлен на обеспечение равных прав трудящихся в сфере пенсионного обеспечения, защиту приобретенных ими пенсионных прав на территориях стран ЕАЭС, а также на развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения.

Соглашение гарантирует, что таким работникам не может быть отказано в назначении и выплате пенсии на основании местожительства на территории другой страны ЕАЭС. Формирование пенсионных прав трудящихся осуществляется за счет взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и формирование пенсионных прав граждан государства трудоустройства. "Размеры пенсий не могут быть уменьшены, их выплата не может быть приостановлена или прекращена на основании местожительства трудящегося (члена семьи) на территории другого государства-члена", - подчеркивается в документе.

Над проектом данного соглашения Евразийская экономическая комиссия совместно со странами ЕАЭС работала с 2014 года. До сих пор, отметили в ЕЭК, пенсионные права трудовых мигрантов формировались не во всех этих государствах из-за различий в их пенсионных системах. Там же, где такая практика существовала, трудящиеся при возвращении на родину не могли их реализовать. Но теперь, после вступления соглашения в силу, трудящиеся Союза смогут получать пенсию за периоды работы не только у себя на родине, но и в других странах ЕАЭС. Каждая из них будет платить пенсию по своему законодательству. Соглашением также определены виды пенсий, на которые оно будет распространяться, а также виды пенсий, которые будут экспортироваться.

По оценке правительства РФ, реализация документа не потребует дополнительных бюджетных средств - она будет осуществляться в пределах общего объема расходов Пенсионного фонда России.

Как отметили в Общероссийском кыргызском конгрессе, необходимость учета трудового стажа, наработанного в России трудовыми мигрантами из Кыргызстана, при начислении им пенсии на родине, ОКК поднимал уже в течение многих лет. В том числе - на различных международных конференциях и форумах, посвященных миграционной проблематике. "Реализация данного соглашения не только решит одну из самых наболевших для мигрантов проблем, но и поспособствует укреплению кыргызско-российского сотрудничества в экономической и социальной сферах", - считает глава ОКК Кубанычбек Кожоев.


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URL: https://www.vb.kg/391134
Теги:
Владимир Путин, законопроект, пенсии, Россия, трудовая миграция
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