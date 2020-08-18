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В России выступили за закрытие всех кальянных

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- Евгений Денисенко
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Ограничить в России работу кальянных заведений до конца 2020 года – с таким предложением член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. Необходимость такой меры он объяснил целями минимизации риска распространения COVID-19.

Свое обращение Султан Хамзаев направил на имя главы Министерства здравоохоранения РФ Михаила Мурашко. И напомнил, что эксперты, в том числе и представители самого Минздрава, неоднократно отмечали опасность кальянов, курение которых повышает риск распространения инфекционных заболеваний.

"На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения коронавирусной инфекции в стране, просим Вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных", - пишет Хамзаев.

Также он предложил запретить продажу кальянов в ресторанах и кафе до 31 октября 2020 года. К этому времени должна вступить в силу норма федерального закона, которая запрещает курение кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания.

Ранее в Минздраве России предупредили, что курение кальянов может способствовать распространению коронавирусной инфекции, а также туберкулёза и холеры. Любители кальяна подвергают себя еще большей опасности, чем те, кто курит сигареты. Об этом также заявила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян.

Напомним, что в июле текущего года депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об ограничении использования электронных сигарет и кальянов. Закон вводит определение таких понятий, как "электронное курительное изделие" и "кальян", устанавливает ограничения их использования на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, предъявляет требования к демонстрации электронных курительных изделий в аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей и взрослых. Тогда же Госдумой были одобрены поправки в соответствующий закон, увеличивающий штрафы за продажу насвая и снюса (жевательный и сосательный табак) детям.


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URL: https://www.vb.kg/391138
Теги:
кафе, Россия
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