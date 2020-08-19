Погода
$ 77.65 - 77.95
€ 91.05 - 92.55

Главы МИД КР и КНР обсудили внешний долг Кыргызстана

110  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня 19 августа 2020 года состоялся очередной телефонный разговор Министра иностранных дел Кыргызской Республики Ч.Айдарбекова с Членом Государственного Совета, Министром иностранных дел Китайской Народной Республики г-ном Ван И. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В начале разговора глава внешнеполитического ведомства КР выразил соболезнования в связи масштабными наводнениями в центральных и южных частях Китая, приведшими к многочисленным человеческим жертвам и значительным разрушениям.

Обсуждены актуальные направления и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы скорейшего возобновления деятельности контрольно-пропускного пункта "Торугарт", приезд специалистов из КНР для реализации имеющихся совместных кыргызско-китайских инфраструктурных проектов, а также экспорта кыргызской экологически чистой cельхозпродукции в КНР.

В свете негативного влияния коронавирусной инфекции на макроэкономическую ситуацию, глава внешнеполитического ведомства КР выразил просьбу оказать содействие в вопросе смягчения нагрузки внешнего долга на бюджет страны.

Касаясь сотрудничества по преодолению негативных последствий пандемии COVID-19, Министр Ч.Айдарбеков выразил благодарность китайской стороне за оказание на регулярной основе значительной гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в КР.

В конце телефонного разговора Стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему углублению всестороннего стратегического партнерства между КР и КНР для укрепления дружеских и добрососедских отношений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391185
Теги:
Китай, Кыргызстан, Чингиз Айдарбеков, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  