Главы МИД КР и КНР обсудили внешний долг Кыргызстана

Сегодня 19 августа 2020 года состоялся очередной телефонный разговор Министра иностранных дел Кыргызской Республики Ч.Айдарбекова с Членом Государственного Совета, Министром иностранных дел Китайской Народной Республики г-ном Ван И. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В начале разговора глава внешнеполитического ведомства КР выразил соболезнования в связи масштабными наводнениями в центральных и южных частях Китая, приведшими к многочисленным человеческим жертвам и значительным разрушениям.

Обсуждены актуальные направления и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы скорейшего возобновления деятельности контрольно-пропускного пункта "Торугарт", приезд специалистов из КНР для реализации имеющихся совместных кыргызско-китайских инфраструктурных проектов, а также экспорта кыргызской экологически чистой cельхозпродукции в КНР.

В свете негативного влияния коронавирусной инфекции на макроэкономическую ситуацию, глава внешнеполитического ведомства КР выразил просьбу оказать содействие в вопросе смягчения нагрузки внешнего долга на бюджет страны.

Касаясь сотрудничества по преодолению негативных последствий пандемии COVID-19, Министр Ч.Айдарбеков выразил благодарность китайской стороне за оказание на регулярной основе значительной гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в КР.

В конце телефонного разговора Стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему углублению всестороннего стратегического партнерства между КР и КНР для укрепления дружеских и добрососедских отношений.