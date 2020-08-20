Бишкекская "Галерея М" возобновила уникальный цикл мастер-классов

Бишкекская "Галерея М" возобновила собственный уникальный цикл однодневных мастер-классов по живописи, рисунку, скульптуре, композиции, дизайну и прикладному искусству. Своим опытом и секретами со всеми желающими творить вновь будут делиться известные отечественные и зарубежные художники.

Первый мастер-класс после долгого перерыва дал известный кыргызский художник Кадыр Беков. В нынешней сложной эпидемиологической ситуации количество участников было ограничено. На первом занятии пообщаться с мэтром, получить его наставления и за три часа создать собственное живописное произведение смогли пять человек.

"Теперь занятия будут проходить регулярно каждую субботу с 12 до 15 часов. На этой неделе мастер-класс даст американская художница Джоэлин Жарретт Вибург. Она - профессионал, имеет множество наград. В США у Джоэлин своя художественная галерея, где часто проходят занятия по живописи. Джоэлин уверена, что рисовать может каждый. У нее даже есть своя интересная методика работы с людьми. И вот сейчас она хочет поделиться своими знаниями с кыргызстанцами", - рассказала VB.KG куратор "Галереи М" Мээрим Акматкулова.

На следующей неделе поклонников искусства, желающих попробовать собственные и силы и сотворить нечто прекрасное, ждет мастер-класс Халиды Шимовой. И далее занятия продолжатся. В "Галерее М" постараются, чтобы встречи были максимально интересными, и кыргызстанцы могли познакомиться с профессионалами, работающими в разных стилях, направлениях и технике.