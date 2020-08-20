Изменены правила регистрации граждан КР по месту жительства

В целях оптимизации услуг и предотвращения случаев массовой смены адресов Правительством КР было принято решение производить идентификацию граждан на основе графического изображения лица при регистрации по месту постоянного жительства. Об этом сообщает пресс-служба ГРС КР.

По данным пресс-службы, в случаях, когда в момент регистрации выявится более 10 зарегистрированных граждан в жилом помещении (за исключением близких родственников) предписано направлять информационные извещения в соответствующие органы местного самоуправления, отделы внутренних дел и территориальные избирательные комиссии. Подобные меры вызваны необходимостью в связи с повышением количества граждан, сменивших регистрационный учет в некоторых городах Кыргызстана в преддверии выборов депутатов местных кенешей КР.

"Соответствующий документ был подписан Премьер-министром КР Кубатбек Бороновым, который вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Таким образом с вступлением в силу данной нормы при приеме заявления от гражданина, а также от владельца имущества для регистрации по месту постоянного проживания сотрудники территориального подразделения департамента регистрации населения при ГРС при ПКР начнут идентифицировать заявителей на основе графического изображения лица с применением технологии "Face ID", а сведения о владельце жилого помещения будут подтверждаться в Адресном регистре КР.

Регистрации граждан по месту постоянного проживания производится в автоматизированной информационной системе "Адресно-справочное бюро", при приеме заявлений от граждан будет осуществляться проверка на соответствие фамилии, имени, отчества, на наличие розыскной/сторожевой карты и на наличие биометрических данных в ЕГРН (Единый государственный реестр населения). В случае отсутствия биометрических данных в базе ЕГРН будет осуществляться сбор биометрических данных, а в чип eID-карты паспортов образца 2017 года при изменении адресов регистрации будут вноситься соответствующие изменения.

Если с заявлением обращается доверенное лицо (по доверенности) от заявителя и/или собственника идентификация доверенного лица (лиц) также осуществляется на основе графического изображения лица, при этом при наличии нотариально заверенного согласия идентификация заявителя и/или собственника недвижимого имущества не требуется.

Для регистрации по месту жительства заявителям необходимо предоставить паспорта и для военнообязанных (призывников) – военный билет (удостоверение о постановке на воинский учет) с отметкой о снятии с воинского учета по месту прежнего места жительства и постановкой на воинский учет по новому месту жительства".