Погода
$ 77.62 - 77.97
€ 91.05 - 92.55

Аида Исмаилова посетила территориальную больницу в Канте

170  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Аида Исмаилова посетила территориальную больницу Ысык-Атинского района, расположенную в городе Кант Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Во время ознакомления с состоянием больницы и условиями работы медицинского персонала прошло совещание. В нем приняли участие заместитель директора территориальной больницы Ысык-Атинского района Альсира Момуналиева, директор Чуйского территориального управления Фонда обязательного медицинского страхования КР Мирлан Атакулов, начальник отдела внутреннего аудита министерства здравоохранения КР Бек Ногойбаев.

"В ходе совещания были обсуждены вопросы выплат положенных компенсаций, наличия обсервационных мест, питания медицинских работников, задействованных в красной зоне, а также вопросы по сотрудникам, отправленных в отпуск без содержания", - говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова встретилась с медицинскими работниками, находящимися в обсервации и ознакомилась с условиями их работы.

"По недоработкам, которые были отмечены при встрече, даны поручения руководству территориальной больницы Ысык-Атинского района об их устранении в кратчайшие сроки", - отметили в ведомстве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391230
Теги:
Кант, правительство, Ысык-Атинский район, Аида Исмаилова, Кыргызстан, больница, медики, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  