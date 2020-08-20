Аида Исмаилова посетила территориальную больницу в Канте

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Аида Исмаилова посетила территориальную больницу Ысык-Атинского района, расположенную в городе Кант Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Во время ознакомления с состоянием больницы и условиями работы медицинского персонала прошло совещание. В нем приняли участие заместитель директора территориальной больницы Ысык-Атинского района Альсира Момуналиева, директор Чуйского территориального управления Фонда обязательного медицинского страхования КР Мирлан Атакулов, начальник отдела внутреннего аудита министерства здравоохранения КР Бек Ногойбаев.

"В ходе совещания были обсуждены вопросы выплат положенных компенсаций, наличия обсервационных мест, питания медицинских работников, задействованных в красной зоне, а также вопросы по сотрудникам, отправленных в отпуск без содержания", - говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова встретилась с медицинскими работниками, находящимися в обсервации и ознакомилась с условиями их работы.

"По недоработкам, которые были отмечены при встрече, даны поручения руководству территориальной больницы Ысык-Атинского района об их устранении в кратчайшие сроки", - отметили в ведомстве.