Маслов: Не должен агроном руководить транспортом, а филолог - энергетикой!

На вопросы VB.KG о прошлом и будущем кадровой политики Кыргызстана ответил бишкекский кадровый аналитик Виктор МАСЛОВ. Он в конце 1990-х несколько лет заведовал сектором кадров в президентской администрации, а затем 13 лет был экспертом сектора кадров аппарата правительства. В его активе также несколько десятилетий кадровой работы в ЦК Компартии и ЦК комсомола Кыргызстана, во Фрунзенском горкоме партии и в Иссык-Кульском райкоме комсомола.

Виктор Михайлович, вам исполняется 85 лет, из них почти 60 вы имеете непосредственное отношение к работе с кадрами. Как, с вашим опытом, расцениваете объявленное внедрение новой конкурсной кадровой системы? Планируется, что уже с нынешнего августа на вакантную должность будет выдвигаться кандидат, который получит больше всех баллов при тестировании. Заверяют, что это тестирование станет прозрачной процедурой. Как можете все это прокомментировать?

- Конечно, не должен агроном руководить транспортом, а филолог - энергетикой! Если предложенная Госкомслужбы новая реформа поспособствует реальной профессионализации, уже будет хорошо.

А у вас какие конкретные предложения по углублению кадровой реформы?

- Улучшения всех аспектов реформы, конечно, сейчас предложить не смогу. Нужно было бы посмотреть, что там конкретно напридумывали в Госкомслужбы. Но прежде всего нужно следующее. Да, допускать к конкурсу на замещение государственных должностей только профессионалов, имеющих образование, соответствующее направлению работы. Причем только тех, кто будет руководить отраслью, которую он должен знать не понаслышке, а досконально, он должен быть именно с опытом профильной работы.

Вот прошло тестирование, и…

-…И все только должно начинаться для тестируемого-испытуемого! Конкурсной комиссии надо обратить особое внимание после определяющего общие знания тестирования на беседу с испытуемым. Надо уточнить, как он знает ту сферу, которой будет руководить. Как распределит функциональные обязанности работников. Из чего будет исходить.

А с представленными на конкурс личными документами как надо работать комиссии?

- Здесь целое искусство. Проверить досконально представленные документы, запросить характеристику с прежнего места работы, выяснить, есть ли родственники испытуемого в новом аппарате. Надо выяснить, были ли у испытуемого судимости или нахождение под следствием. Надо проверить судимость, нахождение под следствием. Если были взыскания, уточнить за что и каковы были последствия. Важно узнать, кто из ближайших родственников и где занимают высокие должности.

Еще какие есть особые приемы у кадровиков?

- Их воз и маленькая тележка. Например. Очень важно предложить здесь и сейчас написать собственноручно автобиографию. Это проверка и грамотности, и честности передвижения по службе. Потому что надо обязательно попросить указать в автобиографии причины перехода с работы на работу. А в alma mater претендента на должность надо спросить о том, как он учился, его активность, успешно ли учился или с прохладцей, хорошо ли закончил учебное заведение. Вот только некоторые моменты, которые помогут узнать о кандидате на должность, что он из себя представляет. Еще - в какой партии состоит, сразу в нее вступил или перешел из другой и почему. Служил ли в армии, сколько и где, если не служил, указать причину.

Ясно, целое досье получается. А у вас лично как было со службой в армии?

- У меня было очень интересно. И это была закалка на всю жизнь. Честно говоря, мой армейский стаж срочной службы всегда учитывался и помогал мне в продвижении по службе на работе в последующие десятилетия. Я служил в Советской Армии сначала в одной из хронологически последних кавалерийских дивизий, в Ставрополе, с сентября 1954-го по апрель 1955-го. А затем в Грозном по декабрь 1957-го - в учебной роте Северо-Кавказского военный округа. Я был выпущен сержантом и сразу назначен помощником командира учебного радиовзвода. А звание старшины получил на последнем годе службы, когда остался заменять командира взвода, он поступил в Академию связи.

И сейчас у вас звание какое?

- Полковник запаса! И гражданское мое звание полковнику соответствует – советник государственной службы 1 класса. Раз у нас беседа о кадрах, скажу и своем образовании. В 1965-м окончил финансово-экономический техникум. В 1970-м окончил Кыргосуниверситет (экономический факультет). В 1975-м окончил университет марксизма-ленинизма. Все три диплома об образовании - с отличием. Соответственно, получил специальности: финансист, бухгалтер-экономист, политолог. Так что мой совет кадрам XXI - учиться и учиться.

Когда вы работали в аппарате ЦК Компартии Кыргызстана, на хорошем счету были?

- Судите сами. В 1985 году в ЦК КПСС меня признали лучшим заведующим сектором центральных комитетов всех республиканских Компартий. И прислали благодарственное письмо в ЦК КП Киргизии с просьбой поощрить меня. Решением бюро ЦК Компартии Киргизии мне была предоставлена квартира в так называемом "Уч-Кудуке" на улице Фрунзе, в которой до сих пор и проживаю. Я отказывался от новой квартиры, но 2-й секретарь ЦК, Вячеслав Макаренко, мне жестко сказал – ты решение бюро обязан выполнить!

Раз Москва вас так ценила, наверное, на работу в Первопрестольную звали?

- Предложения о переходе на работу в Москву были трижды. Два раза из ЦК ВЛКСМ, от них я отказался.

Почему?

- Я побеседовал с работниками сектора учета и статистики ЦК ВЛКСМ, которые хорошо ко мне относились. Вот они мне и рассказали, какая у них работа. В Москве они бывали меньше четырех месяцев в году, все время в командировках. Две работницы, с которыми я говорил, откровенно сказали: они потеряли семьи из-за этих командировок.

А третье приглашение?

- Последнее предложение было на высокую должность заместителя заведующего сектором организационно-партийной работы ЦК КПСС. Там в беседе мне сказали, что знают о моем отказе работать в ЦК ВЛКСМ, "но в ЦК КПСС отказ не принимается". Это было в июле 1991 года, сказали прибыть через 2 месяца ("позвоним"): заканчивается отделка строящегося дома, где предусмотрена квартира. Поездка не состоялась (из-за ГКЧП и т. д.). И хорошо, что так получилось. А то я с семьей остался бы в Москве у разбитого корыта!

В госрезиденции № 1 "Ала-Арча", когда она еще в советское время называлась Правительственная дача, наверное, часто бывали? В тамошнем легандарном продуктовом магазине отоваривались?

- Нет, бывал я там очень редко. В продмаге там не отоваривался. В основном – на субботниках: сотрудники аппарата чистили арыки и сажали деревья. А вот однажды побывал на роскошном званом обеде, когда в ЦК комсомола работал. Званый обед по случаю пребывания космонавта Алексея Леонова вскоре после его первого в мире выхода в открытый космос был организован по предложению ЦК комсомола республики в 1965 году. Присутствовали секретари ЦК КП Киргизии, председатели Совмина, президиума Верховного Совета, большинство работников аппарата ЦК комсомола, некоторые первые секретари обкомов, райкомов, горкомов комсомола.

И как прошел "космический прием"?

- Сначала Леонову задавали очень много вопросов, точно не могу сказать, но на это ушло около часа. Затем хорошо все выпили и закусили, танцевали, играл оркестр. Руководил этим мероприятием первый секретарь ЦК комсомола Кенеш Кулматов. Погуляли на славу!

Откуда у вас такой кудрявый каллиграфический почерк, которым вы написали приветствие читателям VB.KG?

- Я еще в школе писал красиво, в армии меня хотели взять в писари, но я отказался и стал мастером-радистом, на учениях обслуживал начальника штаба дивизии. Писать красиво заставила работа в Иссык-Кульском райкоме комсомола, я там выписывал комсомольские билеты, а их корявым почерком заполнять было нельзя. Вот здесь я и шлифовал мастерство писания. Кроме того, как-то попалась книжица со шрифтами для оформления плакатов и обложек книг. А у моей родной бабушки была Библия со старославянскими буквами, вот по ней я заглавные буквы учился писать.

Важные документы заполняли?

- Да, еще на конференциях Фрунзенского горкома партии я заполнял тушью делегатам мандаты. На всех сьездах Компартии Киргизии в бытность работы в аппарате ЦК партии, я также заполнял мандаты. Сначала я их писал тушью, а затем отправляли в типографию и покрывали их пленкой. Смотрелось красиво. Однажды министр внутренних дел Киргизской ССР Сморыго увидел мой почерк и попросил заполнить ему личное удостоверение. Я заполнил, а он в подарок нам в общий отдел (я тогда был заведующим общим отделом - помощником первого секретаря горкома партии) подарил счетную машинку "Электроника".

Вот такие были тонкости аппаратной работы! И кадровой – тоже.