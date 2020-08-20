Жээнбеков ознакомился с ходом цифровизации в Нарыне

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 августа, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с ходом цифровизации г. Нарын. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Мэр г. Нарын Нурбек Молдокадыров проинформировал о реализации пилотного проекта "Умный город", в рамках которого планируется оцифровать все муниципальные и государственные услуги.

Основной целью проекта является повышение доступности, оперативности при предоставлении услуг населению и эффективности принятия решений муниципальными структурами.

В рамках проекта будет оцифрована деятельность муниципальных предприятий "Нарын-Суу-канал" и "Таза-Нарын", что позволит повысить эффективность при обеспечении доступа населения к чистой воде, очистке и благоустройстве города.

Кроме того, будет оцифрована система городского образования и городской библиотечный фонд, формируется электронная социальная база данных.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что цифровизация - это глобальный процесс, который с каждым днем проникает во все сферы жизни человечества и Кыргызстан должен идти в ногу с мировыми тенденциями.

"Государство активно способствует развитию цифровых технологий в стране и особенно в регионах. Современные технологии играют важную роль в повышении конкурентоспособности экономики и личностных качеств наших граждан", - отметил Президент Сооронбай Жээнбеков, выразив удовлетворение ходом цифровизации г. Нарын.

Напомним, что цифровая трансформация страны Указами Главы государства второй год подряд определена в качестве приоритета государственной политики.