Погода
$ 77.62 - 77.97
€ 91.05 - 92.55

Жээнбеков ознакомился с ходом цифровизации в Нарыне

108  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 августа, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с ходом цифровизации г. Нарын. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Мэр г. Нарын Нурбек Молдокадыров проинформировал о реализации пилотного проекта "Умный город", в рамках которого планируется оцифровать все муниципальные и государственные услуги.

Основной целью проекта является повышение доступности, оперативности при предоставлении услуг населению и эффективности принятия решений муниципальными структурами.

В рамках проекта будет оцифрована деятельность муниципальных предприятий "Нарын-Суу-канал" и "Таза-Нарын", что позволит повысить эффективность при обеспечении доступа населения к чистой воде, очистке и благоустройстве города.

Кроме того, будет оцифрована система городского образования и городской библиотечный фонд, формируется электронная социальная база данных.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что цифровизация - это глобальный процесс, который с каждым днем проникает во все сферы жизни человечества и Кыргызстан должен идти в ногу с мировыми тенденциями.

"Государство активно способствует развитию цифровых технологий в стране и особенно в регионах. Современные технологии играют важную роль в повышении конкурентоспособности экономики и личностных качеств наших граждан", - отметил Президент Сооронбай Жээнбеков, выразив удовлетворение ходом цифровизации г. Нарын.

Напомним, что цифровая трансформация страны Указами Главы государства второй год подряд определена в качестве приоритета государственной политики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391235
Теги:
Нарын, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  