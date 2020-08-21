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Для выпускников детских домов открылись курсы швейного дела

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- Оксана Гут
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Для выпускников детских домов и интернатов открылись курсы кройки и шитья с последующим трудоустройством. Об этом VB.KG сообщил руководитель общественного фонда "Защита прав детей-сирот" Игорь Беляев.

Курсы открыты в рамках проекта "Молодежный дом".

"Пока на курсах обучаются 18 ребят. Все они выпускники детских домов и интернатов, которые живут в "Молодежном доме ". Это наш проект при ОФ "Прав защиты детей-сирот", - сказал он.

По словам Беляева, "Молодежный дом" - это проект рождённый в стенах аппарата Омбудсмена Кыргызской Республики еще 8 лет назад. Три года назад удалось открыть первый "Молодежный дом", а 28 августа этого года будет открыт третий по счету такой дом для сирот.

"В "Молодежном доме" дети научатся готовить, стирать, убираться. Он максимально похож на дом, в котором они жили если бы у них были родители. Ребята смогут учиться тем специальностям, которые они сами выбрали. И в итоге, я с большой уверенностью могу сказать, что они не будут на иждивении у государства. Спасибо каждому, кто сделал и делает в вклад в развитие детей-сирот", - написал глава ОФ на своей странице в Facebook..


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URL: https://www.vb.kg/391264
Теги:
Министерство социального развития, омбудсмен, швейная отрасль, сироты, Кыргызстан, ученик
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