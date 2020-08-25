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Ребенок и еще один пассажир погибли в ДТП у Академии МВД

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- Екатерина Улитина
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Ребенок и еще один пассажир скончались в больнице после ДТП, которое произошло 24 августа в Бишкеке на пересечении улиц Валиханова и Шабдан Баатыра. Об этом VB.KG сообщили в пресс-служба патрульной милиции.

Дорожная авария произошла вчера днем напротив здания академии МВД. Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль Субару. Мужчина скончался на месте, ребенок и еще один пассажир, которые находились в легковом автомобиле, скончались спустя несколько часов в больнице. По данным МЧС, еще два человека получили травмы.

Спасатели Службы спасения Бишкекского городского управления МЧС передали погибших и пострадавших службе "скорой помощи".

В настоящее время по факту совершения ДТП ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/391359
Теги:
ДТП, Бишкек, Кыргызстан, авария
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