Таджибаев: "Профсоюзы КР активно подключаются к избирательной кампании"

Профсоюзы Кыргызстана – это огромнейшая часть электората, про которую часто забывают депутаты ЖК. На выборах их голос сможет качнуть чашу весов в ту или иную сторону. Об этом VB.KG сообщил председатель ЦК ГМПК Эльдар Таджибаев.

Вот только в нынешнем VI созыве Жогорку Кенеша вопросы развития сферы труда поднимались крайне редко, напомнил глава ЦК ГМПК.

- Парламент – это законотворческий орган. И принимаемые народными избранниками законы должны, в первую очередь, улучшать условия жизни граждан Кыргызстана. А депутаты - контролировать их исполнение. Но к сожалению, вместо этого, парламентарии, наоборот, выдвигали инициативы, направленные на ухудшение трудового законодательства. Например, инициатива отмены закона КР "Об охране труда". Последней каплей стал антинародный антиконституционный закон "О профсоюзах", - подчеркнул Таджибаев.

При этом профсоюзы – это 700 тысяч избирателей-кыргызстанцев! Понятное дело, что вопрос выборов в ЖК станет ключевым на наших собраниях, обсуждениях в социальных сетях, пояснил председатель ЦК ГМПК.

- Профсоюзы будут активно подключаться к избирательной кампании, изучать партийные программы, встречаться с лидерами политобъединений. Но, ориентироваться за какую партию отдать голос, мы будем по тем программам, которые включают в себя развитие рынка труда, сохранение и расширение трудовых прав кыргызстанцев. На основании этого фактора мы будем проводить дальнейшую агитацию среди своих представителей за те партии, которые намерены отстаивать в ЖК права человека труда, в том числе на объединение в свободные независимые профсоюзы. Это дает определенную гарантию, что избранные нами парламентарии в ближайшую пятилетку намерены принимать законы, которые будут улучшать положение трудящихся, а не ухудшать его, - сказал Таджибаев.

Стоит отметить, что ставка на профсоюзы, в первую очередь, дает партиям голоса и рейтинг в регионах страны. Скажем, тот же ЦК ГМПК охватывает горнопромышленный кластер страны. А там трудится, как собственно, и состоит в профсоюзах, именно местное население, что важно. Так как этой региональной поддержки часто не достает представителям "городских" политобъединений. Причем, профсоюзы в данном случае представлены всеми областями Кыргызстана. Это говорит о том, что заручившись их голосами можно не только обойти конкурентов на выборах, но и получить реальную поддержку граждан. Недооценивать этот потенциал лидерам партий точно не стоит.