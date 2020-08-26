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Передается ли COVID от животных? Мнение эксперта

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- Вячеслав Аникин
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Бездоказательными назвал сообщения о передаче COVID–19 от животных к человеку директор Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве Кыргызской Республики Калысбек Жумаканов. А вот возможностей заразиться другими, не менее опасными, болезнями от крупного и мелкого рогатого скота, а также домашних питомцев у нас, к сожалению, предостаточно.

В прессе порой появляется информация о том, что коронавирусом можно заразиться от животных. Так ли это?

- Сообщения появляются, а вот фактов непосредственной передачи вируса нет. Потому что в природе более 50 видов коронавируса. Свойственные животным коронавирусные инфекции для человека безопасны. Различным вирусным заболеваниям подвержены коровы, свиньи, овцы, птицы. Но все эти недуги ветеринарам хорошо известны, специалисты знают, как с ними бороться.

Многие эксперты–исследователи утверждают, что людей COVID все–таки заразили летучие мыши.

- COVID–19 - новый вирус, он мутирует. Ученые занимаются изучением его происхождения. Также говорится, что в некоторых странах у тигров, собак обнаружено это заболевание. Но ни в одном из этих так называемых сенсационных материалов не указываются регионы, в которых вскрыты факты передачи этой заразы от животных к человеку.

С другой стороны, если вы съедите сырую летучую мышь, тогда заразитесь не только коронавирусом, но и множеством других болезней. Возможно, как–то опосредованно животные и те же летучие мыши могут заразить человека COVID–19. Но повторюсь, науке пока такие факты не известны. Это только догадки, версии. Скажу больше: в Кыргызстане пока не зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса человеку от животных. Наши ветеринары в регионах моментально сообщили бы нам о подобных фактах.

Так уж и моментально... Недавно в Кара–Суйском районе Ошской области обнаружена сибирская язва. Несколько человек попали в больницу. А ваши ветеринары этот инцидент прошляпили.

- Мы тщательно разобрались с этим случаем. Оштрафован на крупную сумму фермер, скрывший факт заболевания своей коровы сибирской язвой и раздавший мясо односельчанам без ветеринарного освидетельствования. Этот незадачливый животновод не захотел привить скот, отказавшись от услуг ветеринара, решил сэкономить на жизненно важном деле. Серьезно наказан и наш специалист, который не узнал, почему фермер не пригласил его для выполнения обязательных процедур.

Должен сказать, что споры сибирской язвы, ящура и других инфекционных заболеваний хранятся в почве более 100 лет, мы далеко не всегда знаем, в каких именно местах. Не обрабатывать же спецрастворами всю территорию страны. Это просто немыслимо.

Но ведь ветеринар обязан обезопасить животное от заражения инфекционными заболеваниями

- Еще в прошлом году мы провели идентификацию коров. Знаем, у какого фермера сколько имеется голов крупного рогатого скота. Без справки ветеринара крестьянин не сможет продать животное торговцам на рынке, перерабатывающему предприятию. Весь крупный рогатый скот находится в специальном реестре. Ежегодно проводим вакцинацию скота. Государство выделяет на это необходимые средства. Аналогичные реестры существуют и для отправки нашей продукции за рубеж.

Теперь в каждом селе работают частные ветеринары. Мы снабжаем их ветпрепаратами, необходимым оборудованием, а они в свою очередь заинтересованы в проведении массовых прививок скоту. Их труд оплачивают сами фермеры. Нерадивые ветврачи наказываются материально, как, например, в том же Кара–Суйском районе, но такие случаи - единичны. К слову, если раньше в селах работали всего 500 ветеринаров, то сейчас, когда мы ввели принцип личной заинтересованности, а по существу провели реформу в ветеринарии - более 1600 человек.

В 2019 году мы завершили идентификацию коров. Их в стране на данный момент 1 миллион 800 тысяч. И каждое животное - на строгом учете у сельских частных ветеринаров.

Проведена также идентификация племенных лошадей, рыбных прудов, пчелосемей. Благодаря проведенной в ветеринарии реформе в стране сократились случаи заражения человека инфекционными заболеваниями от животных. Если раньше эхинококкозом ежегодно заболевали 1,5 тысячи человек, то в нынешнем - не более 700. В 5,8 раза сократились случаи заражения человека бруцеллезом, такая тенденция и по другим инфекционным недугам. Международное эпизоотическое бюро недавно одобрило наш план по борьбе с ящуром. Все эти меры позволяют устранить барьеры в торговле с зарубежными партнерами.

Главная проблема - это качество нашей продукции, которое зачастую не дотягивает до международных стандартов. Как с этим у ваших подопечных?

- Cейчас 149 предприятий (мясные, молочные, пчеловодческие и рыбные) экспортируют свою продукцию в страны - члены ЕАЭС. Так вот, ни одного случая рекламации, возврата не было. Значит, наши аграрии и переработчики научились производить качественную продукцию, соответствующую международным требованиям. Ветеринарные сертификаты выписываются только в электронном виде. За последний год выписано 9 тысяч таких разрешительных документов. Наши лаборатории оснащены самым современным оборудованием, сотрудники прошли необходимое обучение. Две лаборатории имеют международную аккредитацию. Во время пандемии наши вирусологи участвовали в диагностике инфекции среди людей, используя свое оборудование.

Но не все вопросы пока удалось решить. В частности, не отработана система "прослеживаемости" (официальный термин) продукции животноводства. Это наша первоочередная задача, мы ее обязательно решим.

А почему вы не упомянули об идентификации мелкого рогатого скота?

- Здесь остались проблемы. Одна из главных - недостаток современных убойных цехов. Крупный скот крестьянину имеет смысл везти за несколько десятков километров на современный убойный пункт, а вот овец фермеры режут дома, часто - в антисанитарных условиях. Пока не построим современные убойные цеха в каждом селе или хотя бы в каждом районе, проводить идентификацию овец бессмысленно. Здесь мы ждем помощи от государства, частных инвесторов.


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URL: https://www.vb.kg/391394
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