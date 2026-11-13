Кыргызстан представил опыт привлечения инвестиций в детские сады

Министр просвещения Кыргызстана Догдуркул Кендирбаева встретилась в Бангкоке с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армидой Салсией Алишахбаной.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили развитие человеческого капитала, повышение качества образования, раннее развитие детей и меры социальной поддержки семей.

Догдуркул Кендирбаева рассказала о реформах в сфере дошкольного образования, направленных на расширение сети детских садов и привлечение частных инвестиций. В частности, речь шла о внедрении ваучерных механизмов и предоставлении предпринимателям земельных участков для строительства образовательных учреждений.

Министр отметила, что благодаря принимаемым мерам в последние годы увеличился охват детей услугами раннего развития. Она также подчеркнула важность участия родителей в воспитании детей и создания благоприятной семейной среды.

Отдельное внимание участники встречи уделили подготовке и поддержке педагогов, развитию наставничества, оказанию психологической помощи учащимся, а также формированию цифровых и предпринимательских навыков, особенно среди женщин.

Кроме того, обсуждались вопросы сокращения бедности, социальной защиты населения, влияния изменения климата и водных проблем на благополучие семей.

Армида Салсия Алишахбана отметила работу Кыргызстана по развитию человеческого капитала и выразила заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в сфере раннего развития детей и расширения экономических возможностей женщин.