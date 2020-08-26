В Ташкенте пьяный милиционер сбил 2-летнего ребенка (видео)

В понедельник, 24 августа, примерно в 01.10 часов в Ташкенте 31-летний водитель Cobalt наехал на женщину с ребенком, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, пишет издание Uznews.

Отмечается, что в момент ДТП за рулем находился бывший сотрудник ГУВД Ташкента, не прошедший аттестацию и уволенный из органов внутренних дел приказом руководства от 20 августа текущего года.

- В результате ДТП двухлетний Т.Ч. получил телесные повреждения и был госпитализирован. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствует медицинская экспертиза, и не заметил пешеходов. По данному факту Следственным отделом УКД ОВД Юнусабадского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) УК РУз. Ведется следствие, - сообщает узбекское СМИ.