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Количество чартерных авиарейсов из России в Кыргызстан увеличивается

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- Евгений Денисенко
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Из России в Кыргызстан специально организуемыми чартерными авиарейсами продолжают возвращаться его граждане. Благодаря переговорам, которые постоянно ведет кыргызская сторона с российской, количество таких рейсов увеличивается.

Как сообщили в посольстве КР в РФ, начиная с 20 марта, когда было приостановлено авиасообщение между обеими странами, по 24 августа на родину в результате таких усилий прибыли 35 469 граждан Кыргызстана из 21 региона России. Было осуществлено 146 авиарейсов, а также организован выезд кыргызстанцев на 95 автобусах транзитом через территорию Казахстана. И в данный момент формируется еще одна автобусная колонна, которая проследует из Оренбургской области.

Самолеты с кыргызстанцами на борту вылетали из Казани, Краснодара, Сургута, Иркутска, но основными городами отправки в Бишкек и Ош остаются Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург. И если, по информации посольства, в период с 10 по 17 августа в Кыргызстан было отправлено 20 чартерных рейсов, то с 17 по 24-е – 25, в том числе 13 из Москвы. Но, несмотря на такую динамику, количество соотечественников, стремящихся вернуться на родину, по-прежнему остается большим. И возле посольства, как и прежде, ежедневно выстраиваются большие очереди людей, стремящихся быть включенными в списки вылетающих в Кыргызстан.

Не повлияла на сокращение таких очередей и появившаяся в интернете информация о возможном возобновлении с 1 сентября регулярного авиасообщения между Россией и Кыргызстана. Эта информация была распространена со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР), в которой заявили что с большой долей вероятности уже с 1 сентября могут возобновиться полеты в страны СНГ. Причем, как отмечалось, Кыргызстан изначально значился в списке 30 государств, с которыми Минтранс РФ предлагал восстановить авиасообщение,

Для запуска рейсов в ближнее зарубежье было названо несколько оснований. Во-первых, ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, в сентябре планируется наладить промышленный запуск вакцины от COVID-19. Во-вторых, нормализуется эпидемиологическая ситуация и в странах СНГ, которые, кроме того, намерены покупать эту вакцину. Также речь идет о восстановлении гуманитарных и деловых связей, необходимость в чем ощущают все стороны.

"Соседние страны прошли пик пандемии, причем вместе с Россией и при ее поддержке. Значит в профессиональном плане российские специалисты в курсе того, что реально происходит на территории этих стран, могут быть уверены, что ситуация действительно взята под контроль", - такое мнение высказал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Но, как заявили в посольстве КР в РФ, официального сообщения о налаживании регулярных авиарейсов между Россией и Кыргызстаном здесь не получали. И в данный момент дипмиссия продолжает активные переговоры с Росавиацией, Минтрансом РФ о дальнейшем увеличении чартеров для возвращения на родину соотечественников.


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URL: https://www.vb.kg/391411
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан, карантин
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