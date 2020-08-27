Мы сегодня на параде. Аманкулов отчитался о работе Госагенства по спорту

Встречу, посвященную Международному дню спортивного журналиста, провел накануне 17 августа со СМИ директор Госагентства по молодежной политике, физической культуре и спорту Канат Аманкулов.

Он рассказал о сегодняшних делах и проблемах, а затем вручил удостоверения отличников физической культуры и спорта, в том числе и спортобозревателю "ВБ" Вячеславу Аникину.

Вообще–то встреча должна была состояться еще 2 июля, последние несколько лет журналистов отправляли в это время отдохнуть на Иссык–Куль. В нынешнем году пандемия отменила праздничную поездку.

Собрались в конференц–зале госагентства, где Канат Аманкулов отметил:

- В том, что число занимающихся физкультурой постоянно растет, а успехи сборных КР на международной арене становятся более весомыми, есть также частичка вашего труда.

Затем директор госагентства рассказал об успехах и нерешенных задачах.

Спортивный бюджет республики за последние четыре года вырос с 525 миллионов сомов до одного миллиарда. Эти деньги в первую очередь направляются на развитие спорта в регионах. В сельской местности и малых городах ремонтируют старые спорткомплексы и возводят новые, немало средств уходит на укрепление работы районных СДЮШОР. В среднем на 50 процентов повышена заработная плата тренерам, увеличены стипендии ведущим спортсменам.

За последнее время наши спортсмены стали более удачно выступать на международной арене. Айсулуу Тыныбекова стала чемпионкой мира по женской вольной борьбе. Такого успеха никто из кыргызстанских атлетов за последние 30 лет не достигал. Впервые в истории сборная Кыргызстана по спортивной борьбе на чемпионате Азии заняла первое общекомандное место. Есть успехи в выступлениях легкоатлетов, пловцов. Наши сборные по волейболу и футболу успешно выступают в чемпионатах Азии. Кстати, в Республиканском спортивном колледже имени Шералы Сыдыкова (бывшее Республиканское училище олимпийского резерва) осенью откроется отделение футбола.

Решен вопрос с отводом земель в южной части Бишкека для строительства спортивного городка. Из 30 гектаров удалось закрепить на законодательном уровне за госагентством уже 25 гектаров, осталось закрепить еще 5. На этой территории будут возведены стадион на 25 тысяч зрителей, крытый спортивный спорткомплекс, бассейн, другие объекты. Найдены их источники финансирования. Как только вопрос с отводом земель будет решен, сразу же стартует конкурс среди архитекторов на лучшие проекты будущих спортивных арен.

Решены вопросы с реконструкцией малой арены стадиона имени Долена Омурзакова и бассейна столичного Дворца спорта имени Кожомкула. По словам Каната Аманкулова, найдены инвесторы, они внесли вступительные взносы, но вот только один из высокопоставленных чиновников Минэкономики тормозит реализацию проекта. По этой же причине не решается вопрос с открытием международной спортивной школы на базе спорткомплекса "Жаштык".

- Строптивость, непонятные действия чиновников часто создают нам большие проблемы в решении важных государственных задач, - переживает Аманкулов.

Месяц назад открылся Национальный антидопинговый центр. Международное антидопинговое агентство (ВАДА) неоднократно призывало нас создать такую структуру. В конце прошлого года ВАДА предупредило гос-агентство, что если НАЦ не будет открыт, спортсмены Кыргызстана не смогут участвовать ни в одном международном турнире. За полгода НАЦ в Бишкеке удалось открыть, он оснащен современным оборудованием. Теперь началась работа по созданию филиалов в регионах.

Сегодня все национальные дружины КР по олимпийским дисциплинам проходят учебно–тренировочные сборы на Иссык–Куле. В этих занятиях принимают участие только ведущие спортсмены. Руководители госагентства убедили тренеров сборных работать по принципу: "Лучше меньше, да лучше". Однако даже ведущие спортсмены пока еще далеки от своих лучших кондиций. Отмена из–за пандемии отборочных предолимпийских турниров не лучшим образом сказалась на физическом и эмоциональном состоянии атлетов.

Пока ни одна международная федерация не объявила о проведении лицензионных соревнований перед Токио–2021 по своим видам спорта. Даже продолжение отборочных турниров чемпионата Азии–2023 по футболу перенесено на следующий год. Но, как сказал директор Аманкулов, быть может, это даже и к лучшему. На сегодняшний день, по его словам, республиканские спортивные федерации стали работать вяло, безынициативно. В частности, даже учебно–тренировочные сборы своих команд не смогли профинансировать.

Продолжается подготовка спортсменов КР к предстоящим в сентябре в Казани Первым играм стран СНГ. В нашу сборную войдут более ста спортсменов по самым зрелищным дисциплинам: борьбе, боксу, тяжелой и легкой атлетике, некоторым игровым видам. Состязания в столице Татарстана должны были стартовать в середине августа, но потом их перенесли на начало сентября. А несколько дней назад опять передвинули - на конец будущего месяца. Директор Аманкулов издал приказ о возобновлении тренировок учащихся СДЮШОР. Правда, это касается только тех юных спортсменов, которые занимаются на открытом воздухе. Остальным придется подождать. Сколько времени - неизвестно.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"