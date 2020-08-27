Партию "Бутун Кыргызстан" могут снять с предвыборной гонки?

Политическую партию "Бутун Кыргызстан" вполне могут снять с предвыборной гонки за ряд нарушений. По крайней мере такой сценарий вполне вероятен, если политобъединение не сможет выполнить все замечания Центризбиркома и плюс требование экс-депутата Турсунбая Бакир уулу.

К примеру, не так давно партия получила замечание Центризбиркома по части документов некоторых ее членов. Как оказалось, у половины из 126 кандидатов в нардепы не хватает документов, и теперь нужно их согласие на обработку персональных данных, чтобы проверить наличие иного гражданства.

Кроме этого, с партией случился еще один эксцесс, который также может привести к негативным последствиям. Экс-депутат Жогорку Кенеша Турсунбай Бакир уулу грозится подать в суд на лидера партии Адахана Мадумарова за то, что его незаконно сняли с предвыборного списка партии. Если быть точным, то он потребовал от руководства партии "Бутун Кыргызстан" предоставить в ЦИК список кандидатов в депутаты, который был утвержден именно на съезде партии и в котором его имя присутствует.

- В законе четко написано, что партия должна предоставить в ЦИК список кандидатов, утвержденный на съезде. Единственное мое требование, чтобы настоящий список был передан в ЦИК, а не тот, который они составили в узком кругу, - сказал Бакир уулу.

Насколько его претензии к Мадумарову обоснованы решать суду, конечно, но действительно ли такая норма закона существует, о которой говорит Бакир уулу? По словам доктора юридических наук Бекбосуна Борубашева, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, в Законе "О выборах Президента КР и депутатов" четко прописано, что список кандидатов в депутаты должен утверждаться на съезде партии путем тайного голосования.

- Я так скажу, закон существует и его нужно выполнять. Если Бакир уулу докажет, что на съезде был утвержден другой список, в котором есть его имя, то по закону он прав. В свою очередь Мадумарову стоит предоставить доказательства, что список, который был сдан в ЦИК, был составлен именно на съезде партии, - пояснил эксперт.

Кто прав в этом споре выяснится, думается, очень скоро. В любом случае если Мадумаров и Бакир уулу не смогут полюбовно договориться, то во всей этой неразберихе со списком последнюю точку должен поставить суд.