Не замерзнут ли бишкекчане в холода? Как ТЭЦ Бишкека готовится к зиме

На сегодняшний день на складах ТЭЦ города Бишкек находится 171,5 тыс. тонн угля. Для сравнения в это же время год назад на складе ТЭЦ г. Бишкек имелась ли 71 тонна угля. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ОАО "Электрические станции".

В компании отметили, что в этом году для ТЭЦ Бишкека планируется закупить 1110 тысяч тонн угля. Из них бурый уголь марки Б3 Кавакского месторождения – 700 тыс тонн, высококалорийный уголь марки Д, ДГ, Г – 350 тыс тонн, каменный уголь марки ДСШ Таш-кумырского месторождения – 60 тыс. тонн, а также топочный мазут марки М-100 – 4 тыс. тонн для ТЭЦ Бишкека и 20 тыс тонн для ТЭЦ Ош.

"На 27 августа 2020 года, заключен договор на поставку бурого угля (отечественный уголь) в объеме 700 тыс. тонн, поставка идет согласно графику. Уже поставлено 82,2 тыс тонн", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, компания объявила тендер на приобретение импортного угля марок Д, ДГ, Г и ДСШ. Конкурс уже дважды отменяли, отклонив все конкурсные заявки. Вскрытие заявок третьего конкурса состоится в середине сентября 2020 года. Однако на складах ТЭЦ осталось достаточно запасов для начала отопительного сезона. По данным, ОАО "Электрические станции" на сегодняшний день имеется 171,5 тыс тонн угля. Для сравнения в 2019 году 27 августа на складе ТЭЦ г. Бишкек находилась всего 71,1 тыс тонн угля.

Запасы на ТЭЦ Бишкека состоят из следующих марок топлива: бурый уголь марки Б3 – 123,5 тыс тонн, каменный уголь марки Д – 43,8 тыс тонн, каменный уголь марки ДСШ – 4,1 тыс тонн.

"Данный объем топлива позволяет успешно войти в зимний отопительный сезон и нести заданные нагрузки согласно постановлению правительства КР", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, прорабатывается вопрос увеличения объема поставок местных марок угля в сентябре и октябре месяцах, на 20 тыс тонн.