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Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова и Кыргызстан с праздником

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- Бакыт Басарбек
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова и народ Кыргызстана с Днем независимости. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Отношения между нашими странами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Расширяется двусторонний политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных сферах, координация усилий в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ и ШОС.

Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание кыргызско-российских связей, взаимодействие в борьбе с угрозами и вызовами международной безопасности, в том числе - пандемией коронавирусной инфекции. Это, несомненно отвечает интересам наших дружественных народов", - говорится в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин пожелал Сооронбаю Жээнбекову здоровья и успехов, а народу Кыргызстана - благополучия и процветания.


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URL: https://www.vb.kg/391537
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, День независимости
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