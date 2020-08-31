Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова и Кыргызстан с праздником

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова и народ Кыргызстана с Днем независимости. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Отношения между нашими странами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Расширяется двусторонний политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных сферах, координация усилий в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ и ШОС.

Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание кыргызско-российских связей, взаимодействие в борьбе с угрозами и вызовами международной безопасности, в том числе - пандемией коронавирусной инфекции. Это, несомненно отвечает интересам наших дружественных народов", - говорится в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин пожелал Сооронбаю Жээнбекову здоровья и успехов, а народу Кыргызстана - благополучия и процветания.