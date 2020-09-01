ГНС КР: Сегодня последний день уплаты налога на транспорт

Государственная налоговая службы Кыргызской Республики информирует, что сегодня, 1 сентября, последний день уплаты налога на транспортное средство.

А завтра, 2 сентября, истекает срок уплаты налога на жилые дома и квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности), а также земельного налога (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

В связи этим ГНС призывает владельцев транспортных средств, жилого имущества и земельного надела, не успевших исполнить свое обязательство, успеть уплатить причитающиеся суммы налогов в срок.

Налоги можно оплатить в кассах любого банковского учреждения, в почтовом отделении, а также через платежные и POS-терминалы, мобильный и интернет-банкинг, платежные карты или другие периферийные устройства.

Более подробную информацию можно получить по телефону 1240 или на сайте www.sti.gov.kg.