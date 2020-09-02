В Таш-Кумыре авто упало в реку со скалы. Среди погибших ребенок

В Джалал-Абадской области в результате страшного ДТП погибли трое человек, в том числе 9-летний ребенок.

Как сообщает пресс-служба МЧС КР, авария произошла 1 сентября на 449-м км трассы Бишкек-Ош в городе Таш-Кумыр. Автомобиль Toyota Wish слетел с дороги и упал со скалы в реку Нарын с высоты около 50-60 метров.

Погибли 2 девушки и 9-летний мальчик. Их имена уточняются. Еще пятеро мужчин получили ранения.

Прибывшие на место спасатели вытащили пострадавших и тела погибших, и передали их медикам Скорой помощи.

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