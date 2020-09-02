"Бутун Кыргызстан" остается в предвыборной гонке

Партия "Бутун Кыргызстан" не будет отстранена от участия в парламентских выборах. Такое решение сегодня принял Цен6тризбирком.

Таким образом ЦИК рекомендовал экс-депутату Турсунбаю Бакир уулу, чью жалобу он рассматривал, обратиться в суд, мотивируя свое решение тем, что его конфликт с лидером партии Адаханом Мадумаровым - это внутрипартийные споры.

Напомним, ранее экс-депутат Жогорку Кенеша Турсунбай Бакир уулу обвинил лидера партии Адахана Мадумарова в фальсификации списка кандидатов депутаты. По его словам, список формировался на съезде, и его фамилия значилась в нем, но в ЦИК уже сдали измененный список, в котором его уже не было. В этой связи Бакир уулу обратился в ЦИК с требованием отстранить партию от выборов в ЖК.