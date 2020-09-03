Погода
$ 78.20 - 78.60
€ 92.35 - 93.52

Каникулы продолжаются. Депутаты собираются объявить перерыв еще на месяц

155  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутаты сегодня решат вопрос об объявлении перерыва в работе Жогорку Кенеша на месяц. Об этом было объявлено на пленарном заседании.

Спикер ЖК Дастан Джумабеков объявил, что поступило предложение объявить перерыв в работе парламента до 4 октября. Это связано с тем, что завтра начинается предвыборная агитация перед выборами в парламент. Многие депутаты баллотируются на новый срок, представители партий будут участвовать в агитационных кампаниях в регионах.

- Некоторые кандидаты могут использовать трибуну в Жогорку Кенеше как площадку для агитации, - сказал Дастан Джумабеков.

Вопрос будет решаться позже.

Напомним, депутаты ЖК ушли на каникулы в конце июня, 1 сентября состоялась первая сессия после каникул. На заседании было принято решение объявить перерыв до 3 сентября.

Отметим, выборы депутатов в Жогорку Кенеш назначены на 4 октября 2020 года. Завтра, 4 сентября, начинается период предвыборной агитации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391631
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Летние каникулы, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  