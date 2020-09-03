Каникулы продолжаются. Депутаты собираются объявить перерыв еще на месяц

Депутаты сегодня решат вопрос об объявлении перерыва в работе Жогорку Кенеша на месяц. Об этом было объявлено на пленарном заседании.

Спикер ЖК Дастан Джумабеков объявил, что поступило предложение объявить перерыв в работе парламента до 4 октября. Это связано с тем, что завтра начинается предвыборная агитация перед выборами в парламент. Многие депутаты баллотируются на новый срок, представители партий будут участвовать в агитационных кампаниях в регионах.

- Некоторые кандидаты могут использовать трибуну в Жогорку Кенеше как площадку для агитации, - сказал Дастан Джумабеков.

Вопрос будет решаться позже.

Напомним, депутаты ЖК ушли на каникулы в конце июня, 1 сентября состоялась первая сессия после каникул. На заседании было принято решение объявить перерыв до 3 сентября.

Отметим, выборы депутатов в Жогорку Кенеш назначены на 4 октября 2020 года. Завтра, 4 сентября, начинается период предвыборной агитации.