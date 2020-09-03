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В Бишкеке детские школы искусств возобновили работу в режиме офлайн

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- Оксана Гут
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Столичные детские школы искусств возобновляют работу в режиме офлайн, конечно же, со строгим соблюдением санитарных правил в условиях пандемии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Работа учреждений будет приходить согласно приказу министерства культуры, информации и туризма №277 от 28 августа 2020 года о работе детских образовательных организаций в сфере культуры и искусства в 2020-2021 учебному году.

Отмечается, что в Бишкеке работают 9 детских школ искусств (ДШИ) и одна детская художественная школа (ДХШ). Здесь дети получают знания только на индивидуальных занятиях, на уроках присутствуют максимум два-три человека.

Все помещения оснащены средствами защиты от КОВИД-19, проходят дезинфекцию и постоянно проветриваются.

В муниципалитете напоминают, что ранее родители, дети и педагоги обращались с просьбой возобновить деятельность школ, так как онлайн-обучение не совсем подходит для творческих занятий, например, через экран сильно искажается звук инструментов.

"Дорогие педагоги, дети и их родители! Творчество – это очень хорошо, но, пожалуйста, будьте осторожны, соблюдайте санитарные правила и дистанцию. Берегите себя и своих близких!", - призывают в мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/391642
Теги:
дети, музыка, Бишкек, культура, Кыргызстан, карантин, мэрия
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