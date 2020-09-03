Ученикам и родителям окажут педагогико-психологическую помощь по телефону

Министерство образования и науки открыло "горячую линию" для оказания педагогико-психологической и методической помощи, ответов на различные вопросы относительно дистанционного обучения.
В целях оказания помощи по дистанционному обучению учащимся и родителям в каждой образовательной организации сформированы специальные педагогико-психологические и методические группы. В их состав входят социальные педагоги, заместители директоров школ по учебной и воспитательной работе, классные руководители. Контактные номера этих групп разосланы учащимся и их родителям.
Кроме того, были созданы районные и областные штабы педагогико-психологического и методического обеспечения, которые готовы ответить на любые вопросы, возникающие в ходе дистанционного обучения.
Штаб педагогико-психологической помощи г. Бишкек:
Акматова Гулмира 0312 61393, 0552995542.
Штаб педагогико-психологической помощи Ошской области:
Гулмира Турдубаева 03222 67388
Абдулазиз Арыкбаев 0773975934
Жамбилия Азимбаева 0553649444
Бүсалима Алиева 0777886768
Эңсегүл Ураимова 0770468381
Чынара Раимбекова 0773757510
Тынчтыкбек Досмуратов 0777230286.
Штаб педагогико-психологической помощи Таласской области:
Тилекматов Табылды 0776198037
Кермалиева Чолпон 0770407980
Өмүрканов Борончу 0772819335
Жаманкулова Азия 0770654943
Аттокурова Жылдызай 0773201201
Муксумова Нурайым 0705078720
Чолпонов Жазгелди 0704829141
Озубеков Мукан 0222951702.
Штаб педагогико-психологической помощи Баткенской области:
Урустамов Исманали 0779518908
Маккамбаев Мунарбек 0773323009
Караева Гүлнара 0779819446
Сарымсаков Абдилазиз 0773751114
Абдикаримова Гүлзада 0773554777
Эралиева Назипат 0773099664
Каюмова Темиржан 0773872240.
Штаб педагогико-психологической помощи г. Ош:
Көкөнов Бектурсун 0771 431472
Токтошева Жамила 0773444701.
Штаб педагогико-психологической помощи Джалал-Абадской области:
Гулатов Айылчы 0770474329,
0755111755, 03722 20579.
Штаб педагогико-психологической помощи Чуйской области:
Эгембердиева Венера (0312)- 60-95-37,
0772- 67-04-35, 0755- 67-04-35
Эркинбек кызы Айпери 0312)- 60-95-37,
0705-07-12-80.
Штаб педагогико-психологической помощи Нарынской области:
03522 5-58-61, 03522 5-52-24,
0707 37 60 31, 0705 68 90 47
0702 71 61 96, 0705 68 90 47,
0709 42 20 80, 0703 63 57 14,
0709 03 89 59.
Штаб педагогико-психологической помощи Иссык-Кульской области:
Урманбетов Нурлан 03922 51085,
0700640075
Сыдыкова Чолпонай 03922 51084,
0778682771
Мамырова Тамара 03922 53230,
0553640765
Джумабаева Гульнур 0551922917.