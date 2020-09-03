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Ученикам и родителям окажут педагогико-психологическую помощь по телефону

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- Оксана Гут
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Министерство образования и науки открыло "горячую линию" для оказания педагогико-психологической и методической помощи, ответов на различные вопросы относительно дистанционного обучения.

В целях оказания помощи по дистанционному обучению учащимся и родителям в каждой образовательной организации сформированы специальные педагогико-психологические и методические группы. В их состав входят социальные педагоги, заместители директоров школ по учебной и воспитательной работе, классные руководители. Контактные номера этих групп разосланы учащимся и их родителям.

Кроме того, были созданы районные и областные штабы педагогико-психологического и методического обеспечения, которые готовы ответить на любые вопросы, возникающие в ходе дистанционного обучения.

Штаб педагогико-психологической помощи г. Бишкек:

Акматова Гулмира 0312 61393, 0552995542.

Штаб педагогико-психологической помощи Ошской области:

Гулмира Турдубаева 03222 67388

Абдулазиз Арыкбаев 0773975934

Жамбилия Азимбаева 0553649444

Бүсалима Алиева 0777886768

Эңсегүл Ураимова 0770468381

Чынара Раимбекова 0773757510

Тынчтыкбек Досмуратов 0777230286.

Штаб педагогико-психологической помощи Таласской области:

Тилекматов Табылды 0776198037

Кермалиева Чолпон 0770407980

Өмүрканов Борончу 0772819335

Жаманкулова Азия 0770654943

Аттокурова Жылдызай 0773201201

Муксумова Нурайым 0705078720

Чолпонов Жазгелди 0704829141

Озубеков Мукан 0222951702.

Штаб педагогико-психологической помощи Баткенской области:

Урустамов Исманали 0779518908

Маккамбаев Мунарбек 0773323009

Караева Гүлнара 0779819446

Сарымсаков Абдилазиз 0773751114

Абдикаримова Гүлзада 0773554777

Эралиева Назипат 0773099664

Каюмова Темиржан 0773872240.

Штаб педагогико-психологической помощи г. Ош:

Көкөнов Бектурсун 0771 431472

Токтошева Жамила 0773444701.

Штаб педагогико-психологической помощи Джалал-Абадской области:

Гулатов Айылчы 0770474329,

0755111755, 03722 20579.

Штаб педагогико-психологической помощи Чуйской области:

Эгембердиева Венера (0312)- 60-95-37,

0772- 67-04-35, 0755- 67-04-35

Эркинбек кызы Айпери 0312)- 60-95-37,

0705-07-12-80.

Штаб педагогико-психологической помощи Нарынской области:

03522 5-58-61, 03522 5-52-24,

0707 37 60 31, 0705 68 90 47

0702 71 61 96, 0705 68 90 47,

0709 42 20 80, 0703 63 57 14,

0709 03 89 59.

Штаб педагогико-психологической помощи Иссык-Кульской области:

Урманбетов Нурлан 03922 51085,

0700640075

Сыдыкова Чолпонай 03922 51084,

0778682771

Мамырова Тамара 03922 53230,

0553640765

Джумабаева Гульнур 0551922917.


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URL: https://www.vb.kg/391654
Теги:
Министерство образования, образование, психическое здоровье, школа, Кыргызстан
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