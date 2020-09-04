Марат Аманкулов: Вместе мы добьемся для народа развития и процветания!

"Партия демократического социализма "Биримдик" начинает свою агитационную работу, начинает свой диалог с народом – именно диалог", - сказал лидер партии демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик" на Площади Победы, где был дан официальный старт агитационной кампании партии.

По его словам, выбранное место очень символично, поскольку это одна из главных площадей нашей столицы, площадь страны – Площадь Победы.

"Победа, которую одержали 75 лет назад стала квинтэссенцией Евразийства. Она показала то, насколько сильно в нас сидит дух Евразийства. Когда мы все, не делясь на национальности, ни на территориальную принадлежность, ни на конфессиональные разности, мы все объединились", - отметил Марат Аманкулов.

Он также подчеркнул, что "наши деды объединились и смогли нам дать победу, жизнь, и будущее!"

"И мы тоже выходим с этим же призывом. Сегодня Кыргызстан также должен объединиться в одном единстве, в одном порыве. Мы идем, чтобы дать новый импульс стране! Мы начинаем новый этап истории! Мы единственная партия, которая выходит с идеологией, которая видит образ будущего! Наш образ будущего – это Евразийство! Путь, по которому мы пойдем – это демократический социализм!", - сказал лидер "Биримдик".

Он также добавил, что "впереди у нас много побед! Впереди у нас наш образ будущего Евразийства! В нас живет дух Евразийства! Позади нас Евразийство и демократический социализм, который основывается на правде и справедливости! За нами правда, за нами будущее! Поэтому стоя в этом святом месте я ответственно говорю, что правда за нами и мы победим!", - заключил свою речь лидер партии демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик" на Площади Победы.

Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" уполномоченным представителем по финансовым вопросам – Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.