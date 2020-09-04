Партия "Биримдик" дала официальный старт агитационной кампании

Сегодня, 4 сентября, на Площади Победы города Бишкек Партия демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик" дала официальный старт своей агитационной кампании. В мероприятии приняли участие лидеры партии, ее сторонники, партийцы из разных регионов страны и представители молодежного крыла партии.

Официальная церемония началась с возложения цветов у Вечного огня в память о тех, кто отдал свои жизни за светлое будущее будущих поколений. Затем прозвучал гимн Кыргызстана, после которого певец Ильяз Абдразаков исполнил гимн партии.

Мероприятие открыл лидер партии демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик" Марат Аманкулов. В своей речи он тепло поприветствовал собравших сторонников партии и рассказал об ее идеологии и главных целях.

С торжественными речами также выступили заместитель лидера партии Торобай Закиров, кандидаты Акылбек Жамангулов, Улугбек Кочкоров и Галина Кетова.

Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" уполномоченным представителем по финансовым вопросам – Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.