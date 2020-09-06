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Мамасалиев: Оставив же оппозицию за бортом ЖК власть сильно рискует

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- Бакыт Басарбек
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Политическая история парламентских выборов КР за последние 15 лет показывает, что для "7 этажа" целесообразнее, когда реальная оппозиция участвует в выборах и имеет возможность пройти в парламент. Об этом на своей странице в соцсети написал эксперт в области госуправления, экс-депутат Алишер Мамасалиев.

По его словам, таким образом власти будет проще договорится с оппозицией.

"Поскольку это безболезненный способ протестному электорату через голосование "выпустить пар", другой важный момент, внутри парламента (системы) у власти всегда есть возможность договорится с лидерами оппозиции, управлять ими или на крайний случай развалить фракцию (из исторической практики)...

Оставив же оппозицию за бортом ЖК (на улице) власть сильно рискует, в перспективе столкнуться с радикальной и неуправляемой оппозицией, договориться с которой будет куда сложнее и с большими репутационными потерями. Плюс в уме нужно держать 2023 год", - написал эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/391728
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Алишер Мамасалиев
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