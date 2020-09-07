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На Иссык-Куле Mercedes-Benz врезался в бетонное ограждение. Погиб мужчина

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- Оксана Гут
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На Иссык-Куле в аварии погиб 29-летний мужчина, еще двое пострадали.

Как сообщает пресс-служба МЧС КР, ДТП произошло 7 сентября примерно в 04:47 часов в Иссык-Кульской области на 65 км автодороги Бишкек-Ананьево-Каракол (село Сары-Ой). Водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

В результате аварии один мужчина 1991 года рождения погиб. Спасатели достали его тело из машины и передали милиции.

Еще двое мужчин - оба также 1991 года рождения - получили травмы. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу Чолпон-Аты на машине Скорой помощи.


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URL: https://www.vb.kg/391736
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, погибшие, Кыргызстан, пострадавшие, МЧС
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