На Иссык-Куле Mercedes-Benz врезался в бетонное ограждение. Погиб мужчина

На Иссык-Куле в аварии погиб 29-летний мужчина, еще двое пострадали.

Как сообщает пресс-служба МЧС КР, ДТП произошло 7 сентября примерно в 04:47 часов в Иссык-Кульской области на 65 км автодороги Бишкек-Ананьево-Каракол (село Сары-Ой). Водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

В результате аварии один мужчина 1991 года рождения погиб. Спасатели достали его тело из машины и передали милиции.

Еще двое мужчин - оба также 1991 года рождения - получили травмы. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу Чолпон-Аты на машине Скорой помощи.