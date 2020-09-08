Безработные, судимые, бизнесмены. Кто идет на выборы в ЖК?

В Кыргызстане стартовала агитационная кампания перед выборами в Жогорку Кенеш. Редакция VB.KG изучила списки кандидатов, которых партии выдвинули на роль представителей народа в парламенте. Многие из них хорошо известны избирателям: две трети нынешнего парламента вновь идут на выборы. В списках есть также высокопоставленные чиновники, известные бизнесмены и общественные деятели. Мы же представим, чьи имена намного реже мелькают в СМИ.

"Ата Мекен"

Более 50% кандидатов от партии "Ата Мекен" указали, что являются безработными. Так, под номером 13 в списке "Ата-Мекен" идет якобы безработный Азат Эркебаев. Правда из открытых источников известно, что у него внушительное резюме. Он является председателем в Ассоциации "Новый шёлковый путь", занимается бизнесом, который, судя по всему, связан с китайскими производителями, ранее был руководителем визового отдела в МИД Кыргызстана в Урумчи, также был советником министра сельского хозяйства. Азат Эркебаев является сыном экс-депутата и бывшего президента Академии наук Абдыганы Эркебаева. Кстати, в СМИ писали, что Азат Эркибаев был участником ДТП со смертельным исходом. Правда найти подтверждения этой информации в официальных источниках не удалось.

Керимберди Макеев под номером 17 является заместителем председателя правления ЗАО "Группа компаний "АККА". Любопытно, что генеральный директор одной из дочерних компаний "АККА-Петролеум" Арсланбек Эгембердиев идет кандидатом от списка "Мекеним Кыргызстан". От этой же партии идет еще один человек, которого связывают с работой "Группа компаний АККА" - Бактыбек Сыдыков.

Бактыбек Турдубеков под №19 является директором ГП "Бишкекский Штамповочный Завод", в конце июля был избран членом совета директоров "Международный аэропорт "Манас"".

Сейтек Качкынбаев - учредитель и председатель партии "Демократ", которая влилась в ряды "Ата Мекен". Его называют уникальным человеком. Он владеет семью иностранными языками, глубоко разбирается в политологии, может считаться экспертом по культуре и истории Японии и Китая.

Еще один безработный в списке - Эрлан Аскаров. Поиск в Минюсте выдает, что он является руководителем строительной компании, базирующейся в Нарынской области, "Элдос курулуш"

В списке "Ата Мекен" кроме уже известного бывшего сотрудника Таможенной службы Ким Ин Сена, есть еще один экс-таможенник - Бектур Айнабаев. Ранее он работал начальником управления в Государственной таможенной службе.

Другой кандидат от партии "Ата-Мекен" по данным источников VB.KG до сих пор является фигурантом уголовного дела, связанного с коррупцией. Бакытбек Сыдыков до июня работал главой Сокулукского айыл окмоту. 22 июня в СМИ появилась информация, что Сыдыкова задержали по подозрению в вымогательстве взятки за продажу земель в его районе. Правда позже выяснилось, что Бакытбек Сыдыков написал заявление и покинул должность еще 16 июня. Теперь его имя всплыло в списках "Ата Мекен".

Еще одна любопытная личность - Абдрахманов Нурбек Борисович. В архивах СМИ он упоминается в качестве бывшего телохранителя лидера "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева. Он давал показания на суде по его делу.

От "Ата Мекен" баллотируется Максатбек Мамбеткулов. Он молодой специалист в области финансов, который несколько лет назад стал развивать свой бизнес в Москве. Стал довольно известной личностью в среде кыргызской диаспоры. Занимался организацией спортивных турниров и состязаний. Летом 2020 года, по крайней мере, одна из его московских фирм была ликвидирована. Правда ранее в интервью он рассказывал, что также владеет риелторским бизнесом. Какая судьба постигла эту компанию неизвестно.

"Мекеним Кыргызстан"

Мирлан Бакиров, Элнура Алканова, Марлен Маматалиев, Наталья Кузнецова и другие кандидаты от "Мекеним Кыргызстан" не нуждаются в особом представлении. Но есть люди, чьи имена кыргызстанцы видят впервые.

Например, №16 - начальник центра в Национальном аграрном университете Бактыгуль Молдогазиева Эркинтуровна. Вероятнее всего, она является дочерью бывшего депутата ЖК Эркинтура Молдогазиева. В 20014-05 годах он работал акимом Московского, а потом и Кочкорского района. Примерно в те же годы его имя СМИ включили в список ста богатейших людей Кыргызстана.

Дилшоджон Моминов возглавляет компанию ОсОО "Нью Степ", которая занимается грузоперевозками

Директор департамента лекарственных средств и изделий при Минздраве Гульмира Шакирова также баллотируется в депутаты. В 2012 году генеральная прокуратура опубликовала список чиновников, которые имеют гражданство иного государства. Гульмира Шакирова, которая в то время, возглавляла Фонд обязательного медицинского страхования оказалась в этом списке. Правда она поспешила опровергнуть данные Генпрокуратуры, подтвердив в интервью "Азаттык", что ее бывший супруг является гражданином России. Судя по тому, что Шакирова осталась на своей должности и получила новые назначения, подозрения прокуратуры оказались беспочвенными.

Депутат Караколького кенеша Тууганбек Чолпонбаев от фракции СДПК, а теперь кандидат "Мекеним Кыргызстан" заработал не очень хорошую репутацию после скандала с коллегой. Журналисты "Азаттык", ссылаясь на источники, сообщили, что Чолпонбаев числится на учете как член ОПГ. В политсовете СДПК, где он тогда состоял эту информацию не подтвердили.

Под 71 номером идет бывший мэр Чолпон-Аты и бизнесмен Мирлан Маратов. Пять лет назад, в день парламентских выборов он позвонил в милицию и сообщил о заложенной бомбе. Вызов оказался ложным. До сих пор неизвестно был ли этот звонок политическим высказыванием или простым хулиганством. Кстати, от этой же партии, но под 17 номером баллотируется нынешний мэр Чолпон-Аты Талантбек Сарбагышев.

Список этой партии выделяется большим количеством успешных бизнесменов и производственников. Также присутствуют спортсмены - известная легкоатлетка Дарья Маслова и исполнительный директор и тренер клуба EREM Шайлообек Атазов.

"Кыргызстан"

Партия, которая успела прыгнуть в уже уходящий вагон парламентских выборов. Дело в том, что ЦИК вернул документы партии "Кыргызстан", тем пришлось в судебном порядке добиваться включения партии в список участников выборов 2020.

Список кандидатов партии открывают Канат Исаев, Талант Мамытов, Нурбек Алимбеков и Наталья Кулматова, супруга экс-мэра Бишкека, осужденного по делу о строительстве школы. Неприятные судебные истории есть также у Каната Исаева и Таланта Мамытова. Первого судили за злоупотребление должностным положением в бытность мэром Токмака, а также подозревали в попытке организации госпереворота. Второго осудила за попытку захвата власти, после митинга Камчыбека Ташиева и Садыра Жапарова, когда один из них попытался перелезть через забор Белого дома. Все эти дела имеют политическую подоплеку.

Новым лицом для партии стала глава профсоюза ТРК "Дордой" Дамира Долоталиева. Ее хорошо знают в Бишкеке как защитника бизнес-интересов швейников и работников сферы торговли.

Макен Асанов баллотируется под № 17, позиционирует себя как безработный. Однако в СМИ упоминается как бизнесмен на ряду со своими братьями Аскаром и Адылбеком.

Еще одна безработная, небезызвестная в прошлом высокопоставленная чиновница и депутат Дамира Ниязалиева. Она известна как владелица сети аптек.

Также по спискам партии идут до недавнего времени мэр Каинды Эркин Иманкулов, глава Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров, так же от партии выдвигается не мало бизнесменов и топ-менеджеров крупных компаний.

Еще одна интересная личность в списке партии "Кыргызстан" - Жусуп Бошкоев. О себе он указал, что он безработный. Хотя до недавнего времени он являлся главным врачом Государственной клинической больницы №1. Бошкоева отстранили от должности после того, как во время вспышки коронавируса в Бишкеке волонтер заметил, что его гуманитарная помощь не доходит до медперсонала. Медицинские маски все-таки нашлись, но не на складе больницы, а в аптеке на первом этаже. Ранее на Бошкоева жаловался врач из "красной зоны". Он рассказал, что тот организовал частную клинику в государственной больнице и ведет прием вопреки правилам организации "красной зоны". После проверки, руководство Минздрава отстранило от должности Жусупа Бошкоева.

Отметим, Центральная избирательная комиссия пока не опубликовала окончательные списки кандидатов в депутаты от партий. В настоящее время идет проверка их биографий, некоторые кандидаты убирают себя из списков. Ожидается, что в ближайшие дни будут сформированы и опубликованы окончательные списки.

Ранее, редакция VB.KG рассказывала о кандидатах от партии "Бир Бол". Позже будут опубликованы обзоры кандидатов от других партий