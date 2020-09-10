Сын депутата Ибраева подозревается в мошенничестве на полмиллиарда сомов

Сын депутата ЖК Самата Ибраева Данияр Ибраев подозревается в нескольких фактах мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По их данным, в милицию обратились представители нескольких строительных компаний, которые сообщили, что Данияр Ибраев под предлогом поставки арматуры задолжал им крупные суммы денег.

"В ходе проведения следственных действий установлено, что Ибраев Данияр Саматбекович, 1992 года рождения, гендиректор ОсОО "Строймир", офис которого расположен по адресу г.Бишкек, ул. Льва Толстого, 19 "а", в период времени с декабря месяца 2018 по 2019 год, обманным путем под предлогом поставки строительной арматуры, завладел денежными средствами у 7-ми потерпевших в особо крупном размере, общий ущерб составил – 507 352 049 сомов", - говорится в сообщении ГУВД Бишкека.

По всем указанным 7-ми эпизодам в ГУВД г.Бишкек были зарегистрированы ЕРПП в отношении Ибраева Д.С. по ст. 204 ч.3 УК Кыргызской Республики. (мошенничество, совершенное в особо-крупном размере).

24 декабря Ибраев был заочно уведомлен о подозрении в преступлении, в этот же день Свердловский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. 26 декабря данияр Ибраев был объявлен в международный розыск. 28 февраля он был задержан в Софии властями Болгарии. В настоящее время начат процесс экстрадиции разыскиваемого в Кыргызскую Республику.

ГУВД Бишкека просит пострадавших от мошеннических действий Данияра Ибраева обращаться в Следственную службу по адресу г.Бишкек, ул. Токтогула, 64 "а". Телефон дежурной части 0312 43-71-68; Следственная служба 0312 68-12-68 и 0550 10-20-86.