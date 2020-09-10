Страшное ДТП в Ошской области. Три человека погибли, водителю оторвало ногу

В ночь на 10 сентября примерно в 00.30 в Кара-Суйском районе Ошской области произошло ДТП, в результате которого погибли три пассажира автомобиля Daewoo Nexia. Об этом VB.KG сообщили в правоохранительных органах региона.

По их данным, водитель автомобиля не справился с управлением, его занесло и он врезался в дерево. В результате водитель получил травмы, три пассаэира погибли.

Видеозапись ДТП была опубликована в телеграм-канале Shtraf__kg. Там сообщили, что перед аварией автомобиль ехал на большой скорости. Водителю в результате ДТП оторвало ногу.