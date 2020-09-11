Страны ШОС намерены переходить на нацвалюты во взаимных расчетах

Несмотря на пандемию, странам-членам ШОС удалось совместно обеспечить поступательный характер сотрудничества. Это было подчеркнуто на завершившемся 10 сентября в Москве заседании Совета министров иностранных дел данных государств. Кыргызстан на нем представлял глава внешнеполитического ведомства республики Чингиз Айдарбеков.

В числе вопросов, рассмотренных в ходе заседания, - подготовка документов к саммиту ШОС, который планируется провести в ноябре в режиме видеоконференции, углубление и развитие внешнеполитического сотрудничества, усиление борьбы с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной оргпреступностью и киберпреступностью, наращивание совместных усилий в интересах сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия стран-партнеров. По всем этим направлениям одобрены проекты заявлений и других документов, которые теперь выносятся на утверждение президентами.

"Отметили также нацеленность ШОС на участие в усилиях по стабилизации мировой экономики. В этом контексте подчеркнули важность реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества наших государств до 2035 года, эффективного решения других вопросов. Они касаются, в том числе, транспортной взаимосвязанности, перехода на национальные валюты во взаимных расчетах, создание прозрачных и более благоприятных условий для торговли и инвестиций", - прокомментировал Сергей Лавров, министр иностранных дел России, которая сейчас председательствует в ШОС.

Отвечая в дальнейшем на вопросы журналистов, он пояснил: "Национальные валюты – это инициатива Шанхайской организации сотрудничества в целом. Она была сегодня подчеркнута как одно из основных направлений приложения наших усилий. Это давнее решение, уже принятое Советом глав государств. Работа на этом направлении ведется соответствующими министерствами, прежде всего по линии министерств финансов, торговли".

На полях заседания СМИД министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков также провел двусторонние встречи с Сергеем Лавровым, с главами внешнеполитических ведомств Казахстана Мухтаром Тлеуберди, Узбекистана Абдулазизом Камиловым, Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, Пакистана Мехмудом Куреши, Индии Субраманиямом Джайшанкаром.