Задержаны подозреваемые в мошенничестве, скрывавшиеся в России

В ходе проводимых оперативных мероприятий на территории России, при содействии Представительства МВД КР в РФ установлено местонахождение трех граждан Кыргызстана, объявленных в межгосударственный розыск за совершение преступлений у себя на родине.

Так, установлено местонахождение гражданина Кыргызской Республики Б.А., 1979 года рождения, уроженца Джалал-Абадской области, который разыскивался ГСБЭП при ПКР с конца 2018 года за совершение преступления, предусмотренного ст.182 (Лжепредпринимательство) УК КР (редакции 1997 года).

Также установлена гражданка Кыргызстана А.Г., 1960 года рождения, уроженка Чуйской области, которая разыскивалась отделом внутренних дел Московского района Чуйской области с 2013 года за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 166 (Мошенничество, совершенное в значительном размере) УК КР (редакции 1997 года).

По обоим фактам установления разыскиваемых лиц инициаторы розыска уведомлены. Прорабатывается вопрос отправки указанных лиц на родину для привлечения к уголовной ответственности.

Кроме этого установлено местонахождение гражданина Кыргызской Республики И.И., 1991 года рождения, уроженца Чуйской области, который разыскивался Свердловским УВД г.Бишкек с 2018 года за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.166 (Мошенничество, совершенное в значительном размере) УК КР (редакции 1997 года).

В настоящее время инициатор розыска уведомлен, разыскиваемый гражданин задержан, решается вопрос об экстрадиции согласно Минской конвенции от 1993 года.