За проведение тоев теперь будут возбуждать уголовные дела

В Кыргызстане за организацию тоев на владельцев ресторанов и тойканы будут возбуждаться уголовные дела за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Глава Комиссии по гражданской защите г.Бишкек вице-мэр Азиз Алымкулов подписал соответствующий приказ. С 11 сентября главы районных акимиатов, Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора г.Бишкек (ЦГСЭН), Санитарно-экологическая инспекция усилят работу по контролю за деятельностью точек общественного питания, в том числе кафе и ресторанов. При выявлении фактов несоблюдения ограничений в период действия ЧС (карантин) в случае двухкратного выявления фактов нарушения с наложением штрафов по статьям 150 и 293 Кодекса о нарушениях КР материалы будут передаваться в ГУВД г.Бишкек. При выявлении фактов проступков/преступлений, предусмотренных статьей 127-1 Кодекса о проступках КР и статьей 280 Уголовного кодекса КР будут проводиться мероприятия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством КР.

То есть, первое нарушение - штраф и предупреждение, второй раз такое же нарушение штраф и возбуждение уголовного дела.

Вышеуказанные меры действуют до принятия особого распоряжения, то есть до улучшения эпидемиологической ситуации на территории города Бишкек, и обязательны для всех, независимо от форм собственности", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Бишкек.

Напомним, в Кыргызстане по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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