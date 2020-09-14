Создано молодежное крыло Ошской городской организации партии "Биримдик"

Вчера, 13 сентября, состоялось еще одно знаковое событие в истории обновленной Партии демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик".

В Оше создано Молодежное крыло партии демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик", которое объединяет активную молодежь, готовую принимать участие в решении проблем в разных сферах жизнедеятельности.

Это уже второе официально созданное молодежное крыло партии.

Напомним, 11 сентября, было создано молодежное крыло Бишкекской городской организации партии.

Теперь эстафету подхватили и молодежные активисты южной столицы.

В своем приветственном слове председатель партии Марат Аманкулов сказал, что создание молодежного крыла по инициативе самих молодых партийцев – это прозрачный, естественный и самый правильный ход по построению обновленной Партии демократического социализма – евразийский выбор "Биримдик".

Участники конференции выбрали председателя молодежного крыла – им стал Абдыманапов Медербек и членов Совета Ошской городской организации Политической партии "Демократическая партия "Биримдик" - Нурумбет Иманказыев, Кайыпбек кызы Асылай, Асемгул Максутова, Нурилло Бакишев, Эрмекбек кызы Айзирек".

В обращении к новому объединению Марат Аманкулов сказал, что эта партия, у которой есть идеология, которая ставит высокие цели и конкретные задачи. "Только такая партия сможет вывести народ Кыргызстана на путь развития, социальной справедливости и новой евразийской интеграции", - сказал он.

Гражданам Кыргызстана понятны и созвучны идеи социальной справедливости, тесного сотрудничества с другими странами и народами Евразийского континента.

Все это делает роль партии демократического социализма – евразийского выбора "Биримдик – Единство" только сильнее!

Потому что "Биримдик" - партия единства!

Мы едины в нашем стремлении сделать Кыргызстан успешным, прогрессивным, справедливым демократическим государством!

И МЫ СДЕЛАЕМ ЭТО!

Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" ("Единство")" уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.