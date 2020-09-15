Лидер партии "Биримдик" поздравил всех с Международным днем демократии

Лидер партии демократического социализма-евразийский выбор "Биримдик" Марат Аманкулов поздравил кыргызстанцев с Международным днем демократии и призвал всем вместе строить благополучную и процветающую страну.

"Сегодня весь мир отмечает Международный день Демократии и мы, партия "Биримдик", присоединяемся и поздравляем кыргызстанцев с этим праздником. Этот день – еще один повод напомнить, что именно человек, его права и свободы - смысл существования любого государства. И что все, что делается, должно быть направлено на его благополучие и развитие. Предлагая демократический социализм как путь развития Кыргызстана, мы придерживаемся именно этих принципов. Поздравляю вас и от всего сердца желаю, чтобы у всех кыргызстанцев все было хорошо! Присоединяйтесь к нам – будем вместе строить процветающий, сильный и безопасный Кыргызстан! ", - сказал лидер "Биримдик" в своем поздравлении.

Оплачено из избирательного фонда политической партии "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.