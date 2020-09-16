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ГКНБ задержал милиционера за перевозку наркотиков

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- Екатерина Улитина
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ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение деятельности членов организованной преступной наркогруппировок, действующих на территории республики и в сопредельных государствах, из незаконного оборота были изъяты наркотические средства общим весом более 30 кг.

Так, на автодороге "Ош-Исфана" в Кадамжайском районе Баткенской области была задержана автомашина под управлением гражданина КР "А.М.М.", у которого в ходе осмотра автомашины были обнаружены 2 свертки с наркотическим веществом "гашиш", общим весом более 1 кг.

21 августа 2020 года на территории г.Кадамжай Баткенской области был задержан гражданин одной из соседних стран "К.А.З.", у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято наркотическое средство "гашиш", общим весом более 6 кг.

5 сентября 2020 года был задержан сотрудник ОВД Лейлекского района Баткенской области "А.Б.А." у которого в ходе осмотра спортивной сумки было обнаружено наркотическое средство "гашиш", общим весом 625 гр.

5 сентября 2020 года задержан гражданин КР "С.Т.Р.", который по адресу проживания в г.Бишкек, организовал нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков класса "PVP" для дальнейшего ее сбыта.

8 сентября 2020 на автотрассе "Бишкек-Ош" была остановлена автомашина под управлением гражданина КР "Т.М.М.", в котором обнаружено 8 свертков наркотических средств, общим весом более 8 кг. По месту проживания "Т.М.М." было обнаружено и изъято еще два свертка, общим весом более 2 кг.

12 сентября 2020 года при попытке сбыта наркотических средств в г.Ош была задержана автомашина под управлением гражданина КР "К.С.Л.", у которого при осмотре автомашины был обнаружен сверток предположительно с наркотическим веществом. В ходе обыска по месту проживания "К.С.Л." был обнаружен тайник с двумя мешками, внутри которого находились свертки с содержимым наркотических средств афганского происхождения общим весом 14 кг (опий сырец 8 кг и афганский чарс 6 кг).

По всем указанным фактам материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных ст.267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров) и ст.270 (Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики) УК КР.


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URL: https://www.vb.kg/392038
Теги:
ГКНБ, задержание, наркотики, Патрульная милиция, Кыргызстан
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