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Темир Сариев: Половину полученных в этом году КР миллионов просто "съели"

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- Виктория Гунгер
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В этом году правительство запросило 850 миллионов долларов финансовой помощи, 650 подтвердились. Вот только половину этих средств мы, попросту, "съели", деньги на развитие не пошли. Просто ими закрыли "дыры", сообщил на Международном конгрессе политологов политик Темир Сариев.

По словам политика, в настоящее время инвестклимат практически на нуле.

- Но без притока прямых инвестиций, не будет ни технологий, ни рабочих мест, ни доходов, а значит, и заработной платы бюджетникам. При этом и в прошлом году, и в этом было несколько выгодных для страны проектов. Но из-за того, что правительство не смогло объяснить населению их рентабельность и важность, упущены огромные возможности. Например, возьмем проект "Джеруй". Его профинансировал российский ВТБ. Правительству КР надо было ухватиться за эту возможность. Если бы ВТБ пришел в нашу республику, мы бы имели доступ к "длинным" большим деньгам. У них огромные ресурсы. Но сделано этого не было, хотя кабмин должен уметь принимать такие решения и не бояться, - подчеркнул Темир Сариев.


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URL: https://www.vb.kg/392041
Теги:
гуманитарная помощь, кредит, население, Кыргызстан, экономика, политика
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