Страны СНГ изменили подходы к инновационным проектам

Взаимодействие в инновационной сфере и другие приоритеты сотрудничества рассмотрены на 87-м заседании Экономического Совета (ЭС) СНГ. Оно прошло 15 сентября в режиме видеоконференции, Кыргызстан на нем представляла полномочный представитель республики в Комиссии по экономическим вопросам при ЭС Айгуль Рыскулова.

Совсем недавно, 9 сентября, также в видеоформате состоялось первое заседание Экономического форума СНГ, участие в котором приняли главы экономических и торговых ведомств стран Содружества. Этот форум в чем-то предварил диалог в рамках Экономсовета Содружества, повестка которого также оказалась очень насыщенной и включила около двух десятков вопросов.

Открыл заседание председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. Затем состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия. Председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Владимир Соколин ознакомил собравшихся с информацией об основных показателях текущего состояния экономики стран-партнеров. Директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института Андрей Спартак проинформировал об итогах реализации Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года и о продолжении ее до 2030 года, о проекте плана необходимых мероприятий в рамках первого этапа (2021–2025 годы). А председатель Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах Александр Шумилин представил проект Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года.

Данная программа разработана Россотрудничеством и сменит аналогичный документ, действовавший в 2011–2020 годах. В нее вошли 29 основополагающих, магистральных направлений сотрудничества. Это, например, "Интеллектуальные транспортные и логистические системы, в том числе в наземных условиях, в морском и воздушном пространстве", "Цифровые производственные системы и промышленная инфраструктура", "Сенсорика, технологии интернета вещей и компоненты робототехники", "Фотоника", "Биотехнологии и генетика" и другие.

Цель новой программы, по словам Александра Шумилина, – развитие межгосударственного инновационного пространства и обеспечение равных возможностей в совместном применении технологических и инновационных потенциалов. При этом, как подчеркнул Шумилин, изменились подходы к разработке и реализации совместных инициатив. Так, предполагается возможность осуществления проектов с участием двух государств СНГ и дальнейшим присоединением других заинтересованных стран. А выполнять саму программу предусматривается на основе комплексных планов сроком на пять лет, в которых будут указаны конкретные инициативы, мероприятия, ответственные исполнители, объемы, источники финансирования, сроки выполнения.

"Основными результатами новой программы станут увеличение числа прорывных технологий и перспективных разработок, а также организация масштабных наукоемких и конкурентоспособных производств в рамках общего инновационного пространства Содружества", - подчеркнул Александр Шумилин.

В ближайшее время проект программы, как и ряд других документов, обсужденных на заседании Экономсовета, планируется внести на рассмотрение Совета глав правительств стран СНГ. Следующее заседание ЭС предусматривается провести в декабре в Москве - как и предыдущее, состоявшееся здесь в марте, буквально накануне введения ограничений, связанных с распространением коронавируса.