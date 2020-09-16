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"Дастан Джумабеков не призывал мать ребенка голосовать за себя"

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- Бакыт Басарбек
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Действие спикера ЖК Дастана Джумабекова, подарившего матери ребенка 50 тысяч сомов, не имеет ничего общего с предвыборной кампанией какой-либо партии. Об этом заявил пресс-секретарь торага ЖК Жоомарт Максатбеков.

По его словам, действительно Джумабеков вручил "суйунчу" от имени фонда спикера ЖК.

"Дарить "суйунчу" при рождении ребенка глубоко укоренилось в наших национальных традициях. Депутаты Жогорку Кенеша решили с 4 сентября по 2 октября воздержаться от использования парламентской трибуны в собственных интересах и работать в регионах.

В рамках этого решения спикер в сопровождении местных властей посетил Таласскую область и ряд социальных объектов. Он также встретился с гражданами и руководителями медицинских учреждений, которые пережили различные трудности во время пандемии. Во время этого визита спикер ЖК не призывал никого, в том числе мать ребенка, голосовать за себя или партию", - пояснил Максатбеков.

Напомним, находясь в рабочей поездке в Таласской области спикер Жогорку Кенеша и по совместительству кандидат от партии "Кыргызстан" Дастан Джумабеков подарил матери новорожденного, названного в его честь, 50 тысяч сомов. Такой подарок от торага вполне можно расценить как подкуп, злоупотребление админресурсом и благотворительную деятельность. Что строго запрещается по закону о выборах.

Центризбирком КР сегодня не стал рассматривать вопрос о привлечении к ответственности политической партии "Кыргызстан" за нарушения правил агитации. Большинство членов ЦИК проголосовали сегодня против включения этого вопроса в повестку дня, а точнее 8 из 9-ти.


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URL: https://www.vb.kg/392055
Теги:
спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, балага суйунчу, Дастанбек Джумабеков
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