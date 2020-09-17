В России могут ввести налог для трудовых мигрантов

В России прорабатывают возможность введения авансового налога для трудовых мигрантов. С таким предложением выступило Министерство внутренних дел страны.

"Предполагается, что иностранные граждане, независимо от порядка въезда в РФ, будут вправе осуществлять трудовую деятельность на основании электронных патентов как у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц, уплачивая налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа",- говорится в тексте документа.

Дополнительные требования предъявляются и работодателям. Как заявлено, им, если они захотят трудоустроить мигранта, надо будет зарегистрироваться в личном кабинете (возможно на портале госуслуг) и заполнить заявление о включении в РРПИРС - реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, который тоже должен быть сформирован.

Также предполагается в проекте соответствующего закона отразить условия найма иностранцев, в том числе размер зарплаты, отсутствие неуплаченных штрафов за нарушение российских законов и другие характеристики. В случае неуплаты НДФЛ (налог на доходы физических лиц) иностранцам планируется направлять уведомление с требованием заплатить налог в течение 15 дней. В противном случае мигрантам запретят работать в России и, возможно, депортируют из страны.

В числе других предложений - введение ID-карт для иностранцев с персональными данными, взятие отпечатков пальцев перед въездом в Россию, а также создание реестра недобросовестных граждан, приглашающих работников из-за рубежа, установление размера заработной платы для таких работников, соответствующий среднему уровню зарплаты в регионе для данной категории специалистов. Последнее объясняется задачей исключить случаи необоснованного снижения зарплаты для мигрантов (демпинга).

Комментируя идею введения авансового налога для мигрантов, эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по правовым вопросам Дмитрий Краснов заявил, что таким образом власти пытаются поставить под контроль те организации, которые привлекают мигрантов и не платят с этого налоги, "то есть, фактически, хотят вывести их из тени и поставить эти организации на учёт посредством реестров". "За этих мигрантов будут платить и налоги, связанные с НДФЛ, и различные другие налоги, плюс будут приобретаться патенты. Во-вторых, сами мигранты будут поставлены на контроль, будут находиться на учёте, и с них будут платиться налоги, они будут лучше отслеживаемые, если вдруг что-то случится. Будет исключена ситуация, когда человек, депортированный из РФ, будет возвращаться сюда с новым паспортом, поскольку личность можно будет определить по отпечаткам пальцев", - считает эксперт.

Также, по его словам, с помощью такого шага есть возможность "пресечь нелегальную миграцию, пресечь потоки терроризма и криминала через границу, поставить на контроль приезжающих и уезжающих лиц и возможность найти их и наказать, если они совершат правонарушение и скроются за рубежом". "Я считаю, что это своевременный закон, который необходим. Выход из "серой" зоны позволит повысить уровень соблюдения интересов, потому что будут законные права и обязанности у мигрантов, и когда это чистая схема, люди будут защищены и от поборов госорганов, и от поборов "крышующих" диаспор", - говорит Дмитрий Краснов.